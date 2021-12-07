Kocaeli Eskihisar Belgesel Festivaline Büyük İlgi

İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı tarafından ilk defa düzenlenen ve çok önemli medya sivil toplum kuruluşlarının proje ortağı olduğu festival, belgeselciliği teşvik etmek etmeyi ve yeni belgeselcilerin yetişmesine destek olmayı amaçlıyor.

İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı tarafından ilk defa düzenlenen ve çok önemli medya sivil toplum kuruluşlarının proje ortağı olduğu festival, belgeselciliği teşvik etmek etmeyi ve yeni belgeselcilerin yetişmesine destek olmayı amaçlıyor.

İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı tarafından ilk defa düzenlenen ve çok önemli medya sivil toplum kuruluşlarının proje ortağı olduğu festival, belgeselciliği teşvik etmek etmeyi ve yeni belgeselcilerin yetişmesine destek olmayı amaçlıyor.

Bu festival, Eskihisar’da düzenlenerek başta Türk müzeciliğinin kurucusu ünlü ressam Osman Hamdi Bey’in müzesi ve mezarının olduğu; Kartacalı komutan Anibal’ın anıt mezarının bulunduğu; birbirinden güzel sivil mimari özellikleriyle mahalle kültürünün yaşadığı Gebze Eskihisar Köyü’nün tarih, kültür ve sanat yönünü ortaya koymak ve sanayi bölgesi olarak bilinen Kocaeli̇ Gebze’nin kültür ve sanat yönünden zenginliğini tanıtmayı amaçlıyor.

Bu festival, Eskihisar’da düzenlenerek başta Türk müzeciliğinin kurucusu ünlü ressam Osman Hamdi Bey’in müzesi ve mezarının olduğu; Kartacalı komutan Anibal’ın anıt mezarının bulunduğu; birbirinden güzel sivil mimari özellikleriyle mahalle kültürünün yaşadığı Gebze Eskihisar Köyü’nün tarih, kültür ve sanat yönünü ortaya koymak ve sanayi bölgesi olarak bilinen Kocaeli̇ Gebze’nin kültür ve sanat yönünden zenginliğini tanıtmayı amaçlıyor.

Bu festival, Eskihisar’da düzenlenerek başta Türk müzeciliğinin kurucusu ünlü ressam Osman Hamdi Bey’in müzesi ve mezarının olduğu; Kartacalı komutan Anibal’ın anıt mezarının bulunduğu; birbirinden güzel sivil mimari özellikleriyle mahalle kültürünün yaşadığı Gebze Eskihisar Köyü’nün tarih, kültür ve sanat yönünü ortaya koymak ve sanayi bölgesi olarak bilinen Kocaeli̇ Gebze’nin kültür ve sanat yönünden zenginliğini tanıtmayı amaçlıyor.

İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı tarafından düzenlenen Kocaeli Gebze Eskihisar Belgesel Film Festivali düzenleme kurulu ve İKTAV Vakfı başkanı İsmail Kahraman, festivale belgesel gönderen belgesel yapımcı ve yönetmenlerine teşekkür ederek tüm kurum ve kuruluşları belgeselciliğe destek olmaya çağırdı. Kahraman, Kocaeli Üniversitesi iletişin Fakültesi bünyesinde Osmanlı döneminin ilk Belgeselcisi ve müzecisi olan Gebze Eskihisar’da yaptığı resimlerle dünyada tanınan Osman Hamdi Bey Belgeselcilik Yüksekokulu kurulmasını istedi.