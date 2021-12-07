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Kocaeli Eskihisar Belgesel Festivaline Büyük İlgi

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın öncülüğünde İKTAV vakfı olarak düzenlenen belgesel yarışması sona erdi.

Kocaeli Eskihisar Belgesel Festivaline Büyük İlgi

07 Aralık 2021 Salı 09:28


Yarışmaya Çok Sayıda Film Geldi
Gala gösterisi ve ödül töreni Gebze’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 200. yıl dönümü olan 2022 yılı içinde düzenlenecek.
İKTAV Vakfı Düzenledi
İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı tarafından ilk defa düzenlenen ve çok önemli medya sivil toplum kuruluşlarının proje ortağı olduğu festival, belgeselciliği teşvik etmek etmeyi ve yeni belgeselcilerin yetişmesine destek olmayı amaçlıyor.
Neden Eskihisar?
Bu festival, Eskihisar’da düzenlenerek başta Türk müzeciliğinin kurucusu ünlü ressam Osman Hamdi Bey’in müzesi ve mezarının olduğu; Kartacalı komutan Anibal’ın anıt mezarının bulunduğu; birbirinden güzel sivil mimari özellikleriyle mahalle kültürünün yaşadığı Gebze Eskihisar Köyü’nün tarih, kültür ve sanat yönünü ortaya koymak ve sanayi bölgesi olarak bilinen Kocaeli̇ Gebze’nin kültür ve sanat yönünden zenginliğini tanıtmayı amaçlıyor.
Gebze’nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı anısına
Birincisi düzenlenen Kocaeli̇ Gebze Eskihisar belgesel Festivali’ne katılan filmlerin ön seçici kurul tarafından değerlendirmeleri yapıldıktan sonra, filmler kamuoyu ile paylaşılacak ve dereceye girenlerin ödülleri Gebze’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü anısına 2022 yılı içinde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.
Belgeselcilik Yüksek Okulu Kurulmalı
İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı tarafından düzenlenen Kocaeli Gebze Eskihisar Belgesel Film Festivali düzenleme kurulu ve İKTAV Vakfı başkanı İsmail Kahraman, festivale belgesel gönderen belgesel yapımcı ve yönetmenlerine teşekkür ederek tüm kurum ve kuruluşları belgeselciliğe destek olmaya çağırdı. Kahraman, Kocaeli Üniversitesi iletişin Fakültesi bünyesinde Osmanlı döneminin ilk Belgeselcisi ve müzecisi olan Gebze Eskihisar’da yaptığı resimlerle dünyada tanınan Osman Hamdi Bey Belgeselcilik Yüksekokulu kurulmasını istedi.
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