Kocaeli evladına sahip çıkıyor.

Kentin gönüllüleri tarafından büyüyen umut, Kocaeli Üni. Hodrimeydan'ın da Hamza'nın yanında yer almasıyla birlikte hız kazandı.

Yaklaşık

dolara gen tedavisi olması gereken Hamza için şu ana kadar yürütülen kampanyada 450.000 dolara ulaşıldı.

Sosyal medya ve ulusal haber kanallarında yerini bulmaya çalışan Hamza için ilk destek olan il Gaziantep oldu. Bir haftalık destek çağrısı ile kampanya yürüten Gaziantep 200.000 liralık yardım topladı. Gaziantep öncülüğünde gerçekleşen kampanyaya Kocaeli de kayıtsız kalmadı.

Yürüyüş yolu üstünde bulunan kafelerden "Kahve Dükkanı" bir günlük cirosunu Hamza'nın kampanyasına aktaracağını duyurdu. Bu duyuruya vatandaş da kayıtsız kalmayarak esnafının olumlu yaklaşımını destekledi.

Umut elçileri: