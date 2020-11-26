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Kocaeli evladına sahip çıkıyor.

Kocaeli Umut Elçileri, Hamza'yı sahiplendiği andan itibaren, Hamza'ya destek hızla çoğalıyor.

Kocaeli evladına sahip çıkıyor.

26 Kasım 2020 Perşembe 20:14

Kentin gönüllüleri  tarafından büyüyen umut, Kocaeli Üni. Hodrimeydan'ın da Hamza'nın yanında yer almasıyla birlikte hız kazandı.
Yaklaşık 2.400.000 dolara gen  tedavisi olması gereken Hamza için şu ana kadar yürütülen kampanyada 450.000 dolara ulaşıldı.
Sosyal medya ve ulusal haber  kanallarında yerini bulmaya çalışan Hamza için ilk destek olan il Gaziantep oldu. Bir haftalık destek çağrısı ile kampanya yürüten Gaziantep 200.000 liralık yardım topladı. Gaziantep öncülüğünde gerçekleşen kampanyaya  Kocaeli de kayıtsız kalmadı. 
Yürüyüş yolu üstünde bulunan kafelerden "Kahve Dükkanı" bir günlük cirosunu Hamza'nın kampanyasına aktaracağını duyurdu. Bu duyuruya vatandaş da kayıtsız kalmayarak esnafının olumlu yaklaşımını destekledi.
Umut elçileri:
"Kentimizin kendi çocuğuna sahip çıkıyor olması bizi umutlandırdı. Hep birlikte bir çocuğu yaşama döndürüyoruz. Kahve Dükkanı'nın kampanyaya desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Umudumuza umut kattılar. Bu kentte yaşayan herkesi Hamza'ya umut olmaya davet ediyoruz." dediler.
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