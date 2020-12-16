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Kocaeli Evladına Sahip Çıkıyor.

Kocaeli Umut Elçileri, Hamza'yı sahiplendiği andan itibaren, Hamza'ya destek hızla çoğalıyor.

Kocaeli Evladına Sahip Çıkıyor.

16 Aralık 2020 Çarşamba 14:04

Kentin gönüllülerince başlayan kıvılcım, Kocaeli Üni. Hodrimeydan'ın, daha sonra Hodrimaydanın da sürece dahil olmasıyla ve yürütmüş oldukları kampanyalar ile Kocaeli'nin Hamza'nin yanında olması sağlandı. Elçiler sosyal medyada da güçlerini göstermeye başladılar. Farklı etkinlikler ile Hamza'nin umudunu büyütüyorlar.

Başiskele Belediyesi ve Kaymakamlığının desteklerini esirgemediği Hamza için . Darıca ,Kartepe ve İzmit Belediyeleri Hamza'nın yanında yer alacağını duyurdu. Sayın Valimiz de Hamza için kendi Twetter hesabından kampanyaya destek olacağını bildirdi. İzmit Belediyesi desteğini Bilboardlara çıkarak Hamza'nin kampanyanın duyurusunda bulundu. Bu diğer belediyelerimizce de yapılacak. Kent esnaflarımız da kampanyaya günlük kazançlarını Hamza kampanyasına bırakmak üzere destek oldu . Umut elçileri yurtdışı ekibi ile birlikte toplam 300 kişi ve aralarında bütün siyasi partilerden de farklı konumlarda görevli kişiler var ve herkes gönülden hamzayi destekliyor.

Hamza SMA tıp 1 hastası ve tedavisi için 2.400.000 dolar tutarında bir gen tedavisi ile yaşama tutunabiliyor.

Rakam çok yüksek olduğundan Umut Elçileri birlikte çalıştığı kendi bireysel çabaları ile Almanya ayağını oluşturdular. Almanya'da bulunan akrabalarını ve tanıdıklarını sürece dahil ederek kampanyanın hızlanmasını sağladılar. Bugün itibariyle Almanya'da Yaşayan Umut Elçileri 150.000 Euro destek topladılar ve kampanyayı tamamlamak için yeni yollar ve fikirlerle umut arayışına devam ediyorlar.

Umut Elçileri:

"Hamza kampanyası bu gün itibariyle 1.000.000 dolar seviyesine ulaştı. Umut elçileri bu rakamlara çevresinde bulunan kişilerden topladıkları destekle sağladılar.

Hamza'nin günü azaldı. Bugün 54 günü var. Eğer 54 gün içinde bu kampanyayı tamamlayamazsak, malesef Hamza bu kampanyadan yararlanamayacak ve kaderine terk edecegiz. İki aylık bir süreçte 130.000 doları 1.000.000 dolar yaptık. Biz inanıyoruz, bir çocuğu yaşatmak için ona destek olacak bu kente milyonlar var. Hep birlikte Hamza'yi yaşatalım. Bir çocuğun yaşama umuduna katkı sunan herkese minnettarız." dediler.

 

 






 

 

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