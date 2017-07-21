Kocaeli Fuarı, Göksel’i Konuk Ediyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Fuarının 51. Yılı yaz etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserlerin bu haftaki konuğu ünlü pop müzik şarkıcısı Göksel

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Fuarının 51. yılı yaz etkinlikleri kapsamında, ünlü sanatçı Göksel konser verecek. Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesinde düzenlenecek ücretsiz konser 22 Temmuz Cumartesi akşamı saat 21.00’da. Sevilen sanatçı Göksel Kocaelili sevenleriyle buluşacağı konser programında en sevilen şarkılarını seslendirecek.

MÜZİK ZİYAFETİ

Türk pop müziğinin sevilen kadın yorumcu ve söz yazarlarından Göksel, yeni albümünün yanı sıra geçmişten bugüne seslendireceği unutulmaz şarkılarla hayranlarına eşsiz bir müzik ziyafeti sunacak. Şarkıları ve sahne performansıyla Kocaelili sevenleriyle Kocaeli Fuarı’nda buluşacak Göksel, unutulmaz bir akşam yaşatacak.