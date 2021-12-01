Kocaeli Fuarı’nda İlk Yıkım

Kocaeli Fuarı’nda kendi öz kaynakları ile yapacağı proje için harekete geçen Büyükşehir, yıkım işlemlerine başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Fuarı’nda yapacağı çalışmaların startını verdi. Büyükşehir’in kendi öz kaynakları ile yapacağı çalışmalar kapsamında ilk yıkım gerçekleştirildi. Daha önce Zabıta Dairesi Başkanlığı olarak kullanılan yapı yıkıldı. Büyükşehir, Fuar’da bulunan kurum, kuruluş ve işyerlerini kısa sürede tahliye ederek yıkım işlemlerine devam edecek.

ZABITA, ULAŞIM VE GENÇLİK TAŞINDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, İSU Genel Müdürlüğü yanındaki yeni binasında hizmet vermeye başlamıştı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı da Fuar içerisinden aynı yere taşınmıştı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı da temmuz ayında fuar içerisindeki yerinden eski Kandıra Sapağı Şehit Rafet Karacan Bulvarı üzerindeki SEPAŞ’ın eski binasına taşındı.











