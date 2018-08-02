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Kocaeli Fuarı’nda, Karadeniz rüzgârları esti

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Fuarı 52. yıl yaz etkinlikleri kapsamında Karadeniz rüzgârları esti

Kocaeli Fuarı'nda, Karadeniz rüzgârları esti

02 Ağustos 2018 Perşembe 11:53

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Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Fuarı 52. Yıl Yaz Etkinlikleri kapsamında, Karadeniz müziğinin sevilen isimleri Grup İmera, Cimilli İbo ve Bedirhan konseriyle fuarda Karadeniz rüzgârları esti. Konserde Karadeniz müziğinin en sevilen şarkıları söylendi. Temponun hiç düşmediği konserde Karadeniz müziği sevenler konser boyunca horon oynadı, şarkılara eşlik etti.

 

CİMİLLİ İBO FIKRALARIYLA GÜLDÜRDÜ

2014 yılında Ena isimli şarkıyla çıkış yakalayan Grup İmera’nın Merve Yavuz, Hüseyin Ulusan solistliğini yaparken, klasik ve akustik gitarda Yıldıray Yanlı, kemençede Berat Bayraktar, tulumda Cem Yazıcı, perküsyonda Barış Engin, klavyede Murat Sönmez yer alıyor. Sibelim isimli şarkısıyla bilinen Karadeniz müziğinin güçlü sesi Cimilli İbo ve Hadi Canım Sende isimli parçayla tanınan Bedirhan’da Grup İmera ile birlikte Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesinde konser verdi. Karadeniz fıkraları anlatan Cimilli İbo fıkralarıyla katılımcıları bolca güldürdü. Cimilli İbo, Bedirhan ve Grup İmera’nın sevilen şarkılarıyla eğlenen Kocaeli Fuarı’nı dolduran binlerce Kocaelili Karadeniz müzikleriyle gönüllerince eğlendi.

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