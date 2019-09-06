Kocaeli gece gündüz ilaçlanıyor

Vatandaşların rahat etmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı vektör mücadele ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Vektör özelliği taşıyan (sivrisinek, karasinek) canlıların üreme alanları ve üremeye sebebiyet verilen alanlar tespit edilerek ekipler tarafından ilaçlanıyor. Yerleşim yerleri ve mahalleler ise 3 günlük periyodlar halinde ULV yöntemiyle ilaçlanıyor.

SİVRİSİNEĞE GEÇİT YOK

Sivrisineklerin üreyebilecekleri alanlarda çevre düzenlemeleri, sulak alan ve kanalların ıslahı, alt yapı sistemlerinde kontrolün sağlanması ve vatandaşların kova, bidon, lastik, varil gibi yerlere de su biriktirmemesi fiziksel mücadele olarak kayda geçmekte ve kimyasal mücadele oranını düşürmektedir.

12 ilçede yapılan ilaçlama çalışmaları 20 araç, 1 adet Atv 8 çarpı 8 amfibik araç, 57 uygulayıcı ve 5 kontrol mühendisi tarafından yapılıyor. Sahada sivrisinek ağırlıklı karasinek, kemirgen ve diğer haşerelere karşı önleyici müdahalede yapılıyor. Vektörle mücadele yılın 12 ayı kesintisiz devam ediyor.

TÜM İLÇELERDE MÜDAHALE

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, vektörle mücadele ekipleri Kocaeli’nin tüm ilçelerinde ilaçlama çalışması yapıyor. Vatandaşların ise üremeye olanak sağlayan her türlü su birikintileri, kova, bidon, saksı altı, atık lastik vb. gibi yerlerde su birikmesinin önlenmesi, üstlerinin kapatılması veya sık sık biriken suların değiştirilmesi gerekiyor. Hayvan su yalaklarının ve çeşmelerin çevresindeki göllenmelerin giderilmesi ve bunların akar hale getirilerek kokuşmanın önüne geçilmesi de önem arz ediyor.



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