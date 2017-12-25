Kocaeli Giresun Federasyonuna muhteşem açılış





Kocaeli Giresun Dernekler Federasyonu’nun yeni hizmet binası Beylikbağı Fatih İmam Hatip Orta Okulu Bahçesi’nde düzenlenen muhteşem bir tören sonrası hizmete açıldı. Olgun Kandemir’in başkanlığını yaptığı ve Kocaeli’ndeki Giresun derneklerinin üst çatısı olan Kocaeli Giresun Dernekler Federasyonu kısa bir süre önce kongre yapmış ve yeni hizmet binasına taşınmıştı. Uzun bir süredir açılışa hazırlanan Kocaeli Giresun Dernekler Federasyonu dün mutlu sona ulaştı. Kocaeli, İstanbul, Bursa ve civar ilçelerden Giresunluları bir araya getiren federasyon binasının açılışına AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, Yağlıdere Belediye Başkanı Abdurrahman Kırhasanoğlu, Dereli Yavuz Kemal Belde Belediye Başkanı Abdullah Ünal, Sayıştay Baş Denetçisi Ahmet Ortak, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, MHP Gebze İlçe Başkanı Ferit Taşdemir, İstanbul Giresun Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Kuğu, Kocaeli Giresunlular Derneği Başkanı Sebahattin Kılıç, Giresun İşadamı ve Bürokratlar Derneği Başkanı Kemal Tokmak, yöre dernek başkanları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.



ELEMAS: GİRESUN’UN VARLIĞINI HİSSETTİRECEĞİZ

Çok sayıda işadamı, siyasetçi ve dernek başkanlarının çiçek ve çelenk gönderdiği törenin açılış konuşmasını yapan Kocaeli Giresun Dernekler Federasyonu Başkanvekili Mehmet Elmas, Kocaeli’nde Giresun’un varlığını hissettireceklerini, 2 ay önce göreve geldiklerini ve önemli projelere imza atacaklarını söyledi. Bütün hemşerilerini kucaklayacaklarını ifade eden Mehmet Elmas, Kocaeli’nde başarılı çalışmalar yapmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti. İstanbul’da 480 bin, Kocaeli’nde 160 bin Giresunlu yaşadığını ifade eden Başkanvekili Mehmet Elmas, Kocaeli’nde 60 bin seçmenle bir Giresun’un olduğunu belirtti. Elmas,” Birlik ve beraberliği sağlayıp sizlerle yeniden güçlü olacağız. Sizlerin yüzünü kızartacak hiçbir şey yapmayacağız. Gönül almaya ve gönülleri birleştirmeye geldik. Bir birinden güzel projelerimiz var. Giresunlular hizmetin en güzeline layık” diye konuştu.



KANDEMİR: HİZMET İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Kocaeli Giresun Federasyonu Başkanı Olgun Kandemir ise hemşerileri ile bir araya gelmekten büyük mutluluk ve onur duyduğunu belirterek, iki ay önce göreve geldiklerini, ekibi ile birlikte Giresunlulara hizmet etmek için geçe gündüz demeden çalışacaklarını belirterek, açılışa uzaktan ve yakından gelen tüm hemşerilerine ve konuklarına teşekkür etti.



KARAOSMANOĞL’NDAN BİLGİ EVİ MÜJDESİ

Kocaeli Giresun Dernekler Federasyonu’nun hayırlara vesile olmasını dileyerek konuşmalarına başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise, derneklerle ilgili hedeflerinin olduğunu, dernek ve federasyonların hemşerilerine güzel hizmetler yapmak için var olduğunu kaydetti. “Doyduğumuz yeri unutmayacağız ve yaşadığımız yeri sahipleneceğiz” diyen Başkan Karaosmanoğlu şunları söyledi:” Eğitime önem vermeliyiz. Gençlere sahip çıkmalıyız. Gençliğin eğitimini ihmal etmemeliyiz. Gençlik için yapacağınız her çalışmada yanınızda olacağıma söz veriyorum. Faydalı işler yapmalıyız. Federasyon için bir bilgi evi yapmaya hazırız. Dernekler federasyonunun her zaman yanındayız. Ben gerekirse hizmet için hamal gibi çalışmaya hazırım. ”diye konuştu



TURAN: HİZMET ETMEKTEN ONUR DUYUYORUM

Aslen Giresunlu olan ve hizmetleri ile Giresunluların gönlünde taht kuran AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan bir birinden önemli mesajlar verdi. Coşkulu bir kalabalıkla bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Milletvekili Hasan Turan, Giresun toplumuna hizmetten onur duyduğunu belirtti. Tarihimizi ve kültürümüzü unutmamamız gerektiğini ifade eden Turan,” Cemiyetçilik önemli bir hizmettir. Bulunduğunuz yerin sosyal ve kültürel hayatına katkı sunun. Yönetilende olan yöneten de. Tarihte iki tane gönüllü alay kuran Giresunlular bugünde gönüllü olarak hizmetlerini sürdürüyor.” ifadelerini kullandı.