Kocaeli Hamza İçin Uyumadı.

Hamza'ya nefes olmak için var güçleriyle çalışan ekip şu ana kadar 300.000 Euro topladı. Ekip sözcüsü Vildan Emer " Hamza bizim çocuğumuz, onun yaşaması için hepimiz onun annesiyiz. Burada onun sayesinde çok güzel bir aile olduk. Hamza'nın iyiliğini çevremize yayıyoruz. Hep birlikte Hamza'mızı yaşatacağız"dedi.

Almanya kermesi devam ederken Kocaeli'de de eş zamanlı Umur Şirin'in, Hamza'nın Anne ve Babası ile birlikte açtıkları yayın başladı. Yayına katılanlar arasından tatlı bir açık arttırma iyilik yarışı başladı. Bu yarış tarafların 100.000 er lira vermeleri ile sonlandi. Kapışmanın tarafları " İyiliğe vesile olanlaradan Allah razı olsun , biz normal bir firmayız bizim ayarımızda 200 firma vardır. Burda olan hayrı görüyorlar ve sessiz kalıyor , keşke onlar da bizim kadar yapmasalar, ama yapsalar, sessiz kalmasalar. Sessiz kalmaları üzüyor." dediler. Yayına bağlanarak geçmiş olsun dileklerini ileten Recep Haldiz ise 50.000 lira yardımda bulundu. Saat 22.00 de başlayan Umur Şirin'in iyilik hareketi saat 4:00 e kadar sürdü. 6 saat aralıksız yayın yapan Umur Şirin yapmış olduğu gönül hareketinden toplamda

1.100.000