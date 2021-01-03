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Kocaeli Hamza İçin Uyumadı.

"Hamza Yaşasın" etkinlikleri dün Almanya kermesi ile başladı. Almanya kermesinde Almanya'da yaşayan Hamza'nin Umut Elçisi vatandaşlarımız tarafından toplanan eşyalar açık arttırma usulüyle alıcılarını buldu.

Kocaeli Hamza İçin Uyumadı.

03 Ocak 2021 Pazar 14:42

 Hamza'ya nefes olmak için var güçleriyle çalışan ekip şu ana kadar 300.000 Euro topladı. Ekip sözcüsü Vildan Emer " Hamza bizim çocuğumuz,  onun yaşaması için hepimiz onun annesiyiz. Burada onun sayesinde çok güzel bir aile olduk. Hamza'nın iyiliğini çevremize  yayıyoruz. Hep birlikte Hamza'mızı yaşatacağız"dedi.
Almanya kermesi devam ederken Kocaeli'de de eş zamanlı Umur Şirin'in, Hamza'nın Anne ve Babası ile birlikte açtıkları yayın başladı. Yayına katılanlar arasından tatlı bir açık arttırma iyilik yarışı başladı. Bu yarış tarafların 100.000 er lira vermeleri ile sonlandi.  Kapışmanın tarafları " İyiliğe vesile olanlaradan Allah razı olsun ,  biz normal bir firmayız bizim ayarımızda 200 firma vardır. Burda olan hayrı görüyorlar ve sessiz kalıyor , keşke onlar  da bizim kadar yapmasalar, ama yapsalar, sessiz kalmasalar. Sessiz kalmaları üzüyor." dediler. Yayına bağlanarak  geçmiş olsun dileklerini ileten Recep Haldiz ise 50.000 lira yardımda bulundu. Saat 22.00 de başlayan Umur Şirin'in iyilik hareketi saat 4:00 e kadar sürdü. 6 saat aralıksız yayın yapan Umur Şirin yapmış olduğu  gönül hareketinden toplamda 1.100.000 liralık umut ışığı topladı.
Umur Şirin " Bu çocuğu bu halde görüp kafasını çeviren, kendisini bir sorgulasin, ben  nasıl bir çocuğun yaşamasına vesile olamam diye . Hamza'yı gören insan evladı kim olursa olsun , Allah onu iyilikte sınıyor. Yapacaksın kurtulacaksın. Kapıların açılacak. Yokuşların düz olacak. Bu andan sonra hepimiz, Hamzoş'un abileri amcalarıyız. Gelin bir iyilik yapın, bakın nasıl değişiyor hayatınız. Ben Hamza ile yatıp kalkmaya başladım. Hamza iyileşene kadar bu işin peşini bırakmayız" dedi.
Umut Eçileri "Hamza' nın tedavisinin başlamasi için sadece 37 günü kaldı. Yüzde 72 oranında bağış toplanan Hamza'yı Kocaeli'de bulunan herkes elinden geldiğinde yardım ederse 10 gün içinde Hamza'yı sağlığına kavuşturabiriz.  Umur Şirin'i de  aranızda Umut Elçisi olarak  görmek bize müthiş bir güç kattı.  Hamza'ya nefes olan herkesten Allah razı olsun" dediler.
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