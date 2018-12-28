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‘’Kocaeli her daim huzur kentidir’’

Başkan Karaosmanoğlu, her fırsatta Sivil Toplum Kuruluşlarının yanı sıra mahalle temsilcileriyle birlikte Okul Aile Birlikleriyle de görüşmelerini sürdürüyor.

28 Aralık 2018 Cuma 08:39

 Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele Serdar İlkokulu Okul Müdürü Tuncay Altun ve Aile Birliği Başkanı Neslihan Yavuz ile birlikte İzmit Serdar Mahallesi Seka Evleri sakinlerini makamında konuk etti. Görüşmede gerek eğitime verilen destek, gerekse mahallelere yapılan hizmetlerin önemine vurgu yapıldı. Başkan Karaosmanoğlu görüşmelerde, “Eğitim kurumlarımızı nasıl destekliyorsak mahallerimizin gelişimine ve huzurlu ortamının korunmasına da değer veriyoruz. Bu nedenle Kocaeli her daim huzur kentidir” dedi.

‘’Gençler, bir ülkenin geleceği aynı zamanda umut kaynağıdır’’ diyen Başkan Karaosmanoğlu, Başiskele Serdar İlkokulu yöneticileriyle olan buluşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman gençleri ve öğrencileri desteklerini ifade etti. Başkan Karaosmanoğlu, “Gençlerimize daha güzel bir gelecek sağlama gayreti içerisinde olmuşuzdur. Gençlerimizin dolu dolu vakit geçirip, kendilerini yarınlara daha iyi hazırlamaları için de tesisleşmeye ve okullarımızı desteklemeye özen gösteriyoruz” açıklamalarını yaptı.

“En büyük güzelliğimiz de insanımızdır”

Kocaeli’nin Karadeniz ile Marmara arasında inci bir gerdanlık olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle ilham veren kentimizde mahallelerimizin huzurlu bir yaşam alanı olması içinde çalışmalar yürütüyoruz. Komşulukların uzun yıllar sürmesi, birlik ve beraberlik içerisinde vatandaşımızın yaşamını sürdürmesini çok önemsiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Ziyaret karşılıklı yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.
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