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Kocaeli İl Kordinasyon Kurulu toplantısı

Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu, Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında toplandı.

Kocaeli İl Kordinasyon Kurulu toplantısı

18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:03

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Vali Aksoy, Akçakoca Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 2018 yılında, kamu yatırımı olarak toplam 772 projenin uygulandığını söyledi.

Projelerin 262'sinin Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşları tarafından, 510'ununsa mahalli idareler tarafından yürütülmekte olduğunu belirten Aksoy. "Yılın ilk altı ayında biten proje sayısı 137, devam eden proje sayısı 520, ihale aşamasında bulunan proje sayısı 67, henüz başlamayan proje sayısı ise 48'dir. 2018 yılı yatırımlarının proje tutarı 10 milyar 311 milyon liradır. 2018 yılı ödenek toplamı ise 2 milyar 934 milyon liradır. Toplam ödeneğin yüzde 62'si mahalli idarelere, yüzde 38'i ise merkezi yönetim bütçesi kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına aittir. 2018 yılı yatırımları için öngörülen toplam ödenekten yapılan harcama 928 milyon liradır." ifadelerini kullandı. 

Aksoy, 2018 yılı yatırım ödeneklerinin sektörlere göre dağılımından bahsederek, "2018 yılı yatırımlarının çeşitli altyapı projelerini ihtiva eden diğer kamu hizmetleri sektörü, ulaştırma sektörü ve eğitim sektöründe yoğunlaştığı görülmektedir. Yatırım ödeneklerinin sektörlere göre dağılımında, yüzde 44'lük oranla diğer kamu hizmetleri sektörü birinci sırada, yüzde 29'luk oranla ulaştırma sektörü ikinci sırada, yüzde 17'lik oranla eğitim sektörü üçüncü sırada gelmektedir. Tarım ve sağlık sektörlerinin payı ise yüzde 10'dur." diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından, kamu yatırımı bulunan kurum ve kuruluşlar, son durum hakkında sunum yaptı. 



AA
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