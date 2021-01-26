Kocaeli İl Odalarından Eğitime Büyük Destek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde ve Körfez Ticaret Odası ev sahipliğinde Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası ve Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi işbirliği ile pandemide online eğitim gören, maddi imkanı olmayan öğrenciler için klavyeli tablet teslim töreni il ve ilçe protokolünün katılımı ile gerçekleştirildi.



İL PROTOKOLÜ YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi bulut, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve Kocaeli İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin katılımı gerçekleştirilen tablet teslim töreni ile 360 adet klavyeli tablet İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildi.



ZEYTİNOĞLU ‘’TÜRKİYE GENELİNDE 30 BİN ADET TABLET DAĞITILACAK

Programda konuşan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Küçük Parmaklar Projesi kapsamında Türkiye genelinde 30 bin adet tablet dağıtılacak. Biz de bu projenin ilimizdeki ayağını gerçekleştiriyoruz. Bize 360 adet ihtiyaç olduğu bildirildi. Klavyeli tabletlerimizi il milli eğitim müdürlüğümüze teslim edeceğiz. Sanayi odası ve ticaret odaları olarak toplam 360 tane tableti vereceğiz” dedi.



YAVUZ’’HARİKA BİR İŞBİRLİĞİ ÖRNEĞİ’’