KOCAELİ İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI

Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir.
Bu kapsamında ilimiz genelinde alınması gereken ilave tedbirleri değerlendirmek üzere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca 10.11.2020 tarihinde Sayın Valimiz Seddar YAVUZ başkanlığında yapılan 2020/118 sayılı kurul toplantımızda aşağıdaki kararlar alınmıştır;
KARARLAR
|İzmit
|İzmit Yürüyüş Yolu, Hürriyet Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Bulvarı
|Gebze
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Polis Bölgesi;
Hükümet caddesi ve Hükümet Caddesi ile bağlantılı 1222/2, 1222/1, 1222, 1220/1, 1220, 1219,1223, 1224, 1214, 1218 Sokaklar, İsmet Paşa Caddesi ve İsmet Paşa Caddesi ile bağlantılı 1211, 1214, 1209/1, 1216, 1217 Sokaklar, Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Caddesi, Adliye Caddesi, Körfez Caddesi, Yıldız Caddesi, Kızılay Caddesi, Şehit Numan Dede Caddesi, Yeni Bağdat Caddesi, Ali Rıza Efendi Caddesi, İbrahim Ağa Caddesi, Ankara Caddesi, Yaşar Doğu Caddesi, Issıkgöl Caddesi, İstanbul Caddesi, 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı, Kavak Caddesi, Kadıoğlu Caddesi, Şehit Yılmaz Argon Caddesi, İstasyon Caddesi, Hacı Halil Mahallesi 1209/2 Sokak (Tapu Müdürlüğü Önü)
Jandarma Bölgesi;
Balçık Mahallesi Atatürk Caddesi, Mollafenari Mahallesi Ankara Caddesi, Pelitli Mahallesi Atatürk Caddesi, Bağlar Yolu Caddesi, Tavşanlı Yolu Caddesi, Eskihisar Mahallesi 3024 Sokak, Zeki Acar Caddesi, Marşall Caddesi, Eskihisar Kale İçi
|Derince
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Denizciler Caddesi, Cumhuriyet Caddesi
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Darıca
|İstasyon Caddesi, Çınaraltı Bölgesi
|Kartepe
|İstasyon Caddesi
|Başiskele
|Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi, Barbaros Mahallesi Millet Caddesi, Yeşilyurt Mahallesi Çuhadar Caddesi, Başiskele Sahil Bandı, Yuvacık Merkez Cumhuriyet Caddesi, Bahçecik Mahallesi Hürriyet Caddesi, Kullar Merkez Karamürsel Caddesi, Vezirçiftliği Mahallesi Fakülte Caddesi, Yeniköy Mahallesi Vatan Caddesi
|Gölcük
|Amiral Sağlam Caddesi, Gölcük Anıtpark Meydanı, 19 Mayıs Caddesi,
Preveze Caddesi, Albay Burak Caddesi, Değirmendere Çınarlık Meydanı, Değirmendere Sahil Hattı, Prof. Muammer Aksoy Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Leyla Atakan Caddesi, Merkez Mahallesi 21. Sokak
|Karamürsel
|Cumhuriyet Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi
|Kandıra
|23 Nisan Caddesi, İstiklal Caddesi, Çarşı Caddesi, Türkocağı Caddesi
|Körfez
|Kuzey Mahallesi Ağdere Caddesi, Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi, Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi
|Çayırova
|Fatih Caddesi
|Dilovası
|Bağdat Caddesi, İstiklal Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Fikri Bengi Caddesi
3. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan güncel “Covid 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” nde her bir faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen işletme/faaliyet kuralları ve ilgili İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarımıza titizlikle uyulması, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak adına ilimiz genelinde bugüne kadar uygulanan denetim ve yaptırımların daha etkin, kapsamlı ve sürekli hale getirilmesi için mülki idare amirleri, yerel yönetimler, kolluk birimleri, il/ilçe sağlık müdürlükleri başta olmak üzere sorumlu diğer kurum ve kuruluşlar tarafından sokaklar ve caddeler dahil tüm yaşam alanlarını kapsayacak şekilde tüm tedbirlerin ivedilikle alınmasına,
4. 2020/116 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararımızın 5, 6 ve 7. Maddeleri, AFAD İl Müdürlüğüne bağlı görev yapan personeli de kapsamamakta olup, bu kurumun da kendi mevzuatı doğrultusunda çalışmalarına devam etmesinin uygun olduğuna,
Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.