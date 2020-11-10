KOCAELİ İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI

Karar No: 2020 / 118

Karar Tarihi: 10.11.2020



Covid­19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir.

Bu kapsamında ilimiz genelinde alınması gereken ilave tedbirleri değerlendirmek üzere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca 10.11.2020 tarihinde Sayın Valimiz Seddar YAVUZ başkanlığında yapılan 2020/118 sayılı kurul toplantımızda aşağıdaki kararlar alınmıştır;



KARARLAR

1. Covid-19 salgınını önlemek, bulaşmayı azaltmak, maskelerin doğru biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla maske kullanımını ihlal edip, maskeyi aşağı indirerek yürüme esnasında sigara içilmesinin, aşağıdaki tabloda yer alan vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda, yapılacak işlemler için sıraya girilmesi gereken banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları, ATM’ler, fatura ödeme yerleri vb. yerler ile semt pazarlarında 11.11.2020 Çarşamba gününden itibaren ilimiz genelinde geçerli olmak üzere yasaklanmasına,

İzmit İzmit Yürüyüş Yolu, Hürriyet Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Bulvarı Gebze Polis Bölgesi;

Hükümet caddesi ve Hükümet Caddesi ile bağlantılı 1222/2, 1222/1, 1222, 1220/1, 1220, 1219,1223, 1224, 1214, 1218 Sokaklar, İsmet Paşa Caddesi ve İsmet Paşa Caddesi ile bağlantılı 1211, 1214, 1209/1, 1216, 1217 Sokaklar, Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Caddesi, Adliye Caddesi, Körfez Caddesi, Yıldız Caddesi, Kızılay Caddesi, Şehit Numan Dede Caddesi, Yeni Bağdat Caddesi, Ali Rıza Efendi Caddesi, İbrahim Ağa Caddesi, Ankara Caddesi, Yaşar Doğu Caddesi, Issıkgöl Caddesi, İstanbul Caddesi, 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı, Kavak Caddesi, Kadıoğlu Caddesi, Şehit Yılmaz Argon Caddesi, İstasyon Caddesi, Hacı Halil Mahallesi 1209/2 Sokak (Tapu Müdürlüğü Önü)

Jandarma Bölgesi;

Balçık Mahallesi Atatürk Caddesi, Mollafenari Mahallesi Ankara Caddesi, Pelitli Mahallesi Atatürk Caddesi, Bağlar Yolu Caddesi, Tavşanlı Yolu Caddesi, Eskihisar Mahallesi 3024 Sokak, Zeki Acar Caddesi, Marşall Caddesi, Eskihisar Kale İçi Derince Denizciler Caddesi, Cumhuriyet Caddesi Darıca İstasyon Caddesi, Çınaraltı Bölgesi Kartepe İstasyon Caddesi Başiskele Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi, Barbaros Mahallesi Millet Caddesi, Yeşilyurt Mahallesi Çuhadar Caddesi, Başiskele Sahil Bandı, Yuvacık Merkez Cumhuriyet Caddesi, Bahçecik Mahallesi Hürriyet Caddesi, Kullar Merkez Karamürsel Caddesi, Vezirçiftliği Mahallesi Fakülte Caddesi, Yeniköy Mahallesi Vatan Caddesi Gölcük Amiral Sağlam Caddesi, Gölcük Anıtpark Meydanı, 19 Mayıs Caddesi,

Preveze Caddesi, Albay Burak Caddesi, Değirmendere Çınarlık Meydanı, Değirmendere Sahil Hattı, Prof. Muammer Aksoy Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Leyla Atakan Caddesi, Merkez Mahallesi 21. Sokak

Karamürsel Cumhuriyet Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi Kandıra 23 Nisan Caddesi, İstiklal Caddesi, Çarşı Caddesi, Türkocağı Caddesi Körfez Kuzey Mahallesi Ağdere Caddesi, Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi, Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Çayırova Fatih Caddesi Dilovası Bağdat Caddesi, İstiklal Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Fikri Bengi Caddesi

2. İlimiz genelinde Covid -19 salgını ile mücadeleyi daha üst seviyelere taşımak adına İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı görev yapan filyasyon ekip sayılarının artırılması ve hastaların evden hastaneye, hastaneden eve taşınmalarının sağlanması için gerekli olan araç ihtiyacının başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere İlçe Belediyeleri ile diğer kamu/özel kurum ve kuruluşların desteği ile karşılanmasına,

3. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan güncel “Covid 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” nde her bir faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen işletme/faaliyet kuralları ve ilgili İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarımıza titizlikle uyulması, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak adına ilimiz genelinde bugüne kadar uygulanan denetim ve yaptırımların daha etkin, kapsamlı ve sürekli hale getirilmesi için mülki idare amirleri, yerel yönetimler, kolluk birimleri, il/ilçe sağlık müdürlükleri başta olmak üzere sorumlu diğer kurum ve kuruluşlar tarafından sokaklar ve caddeler dahil tüm yaşam alanlarını kapsayacak şekilde tüm tedbirlerin ivedilikle alınmasına,

4. 2020/116 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararımızın 5, 6 ve 7. Maddeleri, AFAD İl Müdürlüğüne bağlı görev yapan personeli de kapsamamakta olup, bu kurumun da kendi mevzuatı doğrultusunda çalışmalarına devam etmesinin uygun olduğuna,

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.

