Kurs ücreti TMMOB üyeleri için 700 TL, diğer katılımcılar için 850 TL olacak. Kursa katılmak isteyenler İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi'nin 0262 322 80 74 nolu telefonundan arayarak kayıt yaptırabilirler.
Kocaeli İMO Eğitim Düzenleyecek
Kocaeli İMO her meslek grubu için "Bilirkişilik Temel Eğitimi" düzenleyecek.
Kurs ücreti TMMOB üyeleri için 700 TL, diğer katılımcılar için 850 TL olacak. Kursa katılmak isteyenler İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi'nin 0262 322 80 74 nolu telefonundan arayarak kayıt yaptırabilirler.