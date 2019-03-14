banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli İMO Eğitim Düzenleyecek

Kocaeli İMO her meslek grubu için "Bilirkişilik Temel Eğitimi" düzenleyecek.

Kocaeli İMO Eğitim Düzenleyecek

14 Mart 2019 Perşembe 09:58

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi 4-5-6-7 Nisan 2019 tarihlerinde her meslek gurubu için "Bilirkişilik Temel Eğitimi" kursu düzenleyecek.

Kurs ücreti TMMOB üyeleri için 700 TL, diğer katılımcılar için 850 TL olacak. Kursa katılmak isteyenler İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi'nin 0262 322 80 74 nolu telefonundan arayarak kayıt yaptırabilirler.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İzmit'in Su Altı Yaşamı Görüntülendi İzmit'in Su Altı Yaşamı Görüntülendi
Kocaeli'de İlk Kez Sahne Alacaklar Kocaeli'de İlk Kez Sahne Alacaklar
“Diriliş Destanımız’ın Yıldönümü “Diriliş Destanımız’ın Yıldönümü
GTÜ ve GÜBRETAŞ İşbirliği GTÜ ve GÜBRETAŞ İşbirliği
Tapuları Davullu Zurnalı Dağıtalım! Tapuları Davullu Zurnalı Dağıtalım!
Aksoy Tıp Bayramı'nı Kutladı Aksoy Tıp Bayramı'nı Kutladı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

İzmit'in Su Altı Yaşamı Görüntülendi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yürütülen "İzmit Körfezi'nin Balıkçılığı ve Sürdürülebilir Hale...

Haberi Oku