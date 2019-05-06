Kocaeli İMO Nuh Çimento Santralini Gezdi
İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube üyeleri ve şubeye bağlı Gençlik Kolları olan genç-İMO öğrencileri ile birlikte Türkiye’nin en büyük çimento santrali Nuh Çimento A.Ş’nin Hereke’deki tesislerine teknik gezi düzenledi.
A.Ş. Hereke Tesisi Tesis Şefi İnşaat Mühendisi Yiğit Saraçoğlu tarafından bilgilendirmeler yapıldı. Sunum sonrasında katılımcılara fabrika sahası, çamur kurutma tesisi, atıktan türetilmiş yakıt besleme tesisi, laboratuvarlar ve kumanda odası gezdirildi.
GEZİDEN MEMNUN AYRILDILAR
Teknik bilgilerin her türlü uygulamasını yerinde takip etme fırsatı bulan İMO üyeleri geziden oldukça mutlu ve memnun ayrıldı. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği gezi sonrasında Nuh Çimento sosyal tesislerinde yenilen yemeğin ardından gezi son buldu.