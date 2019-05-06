Kocaeli İMO Nuh Çimento Santralini Gezdi

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube üyeleri ve şubeye bağlı Gençlik Kolları olan genç-İMO öğrencileri ile birlikte Türkiye’nin en büyük çimento santrali Nuh Çimento A.Ş’nin Hereke’deki tesislerine teknik gezi düzenledi.

Düzenlenen organizasyonda Nuh Çimento’ya gelen ziyaretçilere fabrika ile ilgili bilgilendirici ve tanıtıcı sunum yapıldı. Gezi Boyunca Nuh Beton

A.Ş. Hereke Tesisi Tesis Şefi İnşaat Mühendisi Yiğit Saraçoğlu tarafından bilgilendirmeler yapıldı. Sunum sonrasında katılımcılara fabrika sahası, çamur kurutma tesisi, atıktan türetilmiş yakıt besleme tesisi, laboratuvarlar ve kumanda odası gezdirildi.



GEZİDEN MEMNUN AYRILDILAR



Teknik bilgilerin her türlü uygulamasını yerinde takip etme fırsatı bulan İMO üyeleri geziden oldukça mutlu ve memnun ayrıldı. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği gezi sonrasında Nuh Çimento sosyal tesislerinde yenilen yemeğin ardından gezi son buldu.