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Kocaeli İş Dünyası, KOTO’da Bayramlaştı

Kocaeli Ticaret Odası’nın geleneksel bayramlaşma programı bu bayramda da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Bayram mesajlarını paylaşan Başkanlar Necmi Bulut ve Akın Doğan, KOTO ailesinin birlik ve beraberliğinin daim olmasını diledi

Kocaeli İş Dünyası, KOTO'da Bayramlaştı

27 Ağustos 2018 Pazartesi 11:52

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Kocaeli Ticaret Odası’nın (KOTO) geleneksel bayramlaşma programı geleneği bu yıl da sürdü. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Akın Doğan’ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri; Abdurrahman Çuhadar, Yusuf Erenkaya ve meclis üyeleriyle birlikte ev sahipliği yaptığı programa oda üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

BAŞKANLARDAN BAYRAM MESAJI

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan bayram mesajlarını da paylaştı. Başkan Bulut mesajında, “Kocaeli Ticaret Odası ailesi olarak geleneksel bayramlaşma programımızı gerçekleştirdik. Uzun tatile rağmen bugün aramızda olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, bayramlarda doruğa çıkan birlik- beraberliğimizin devamını diliyorum” derken bayram sonrası şehre dönecek olan vatandaşlara da yolda zamanla yarışmamaları temennisinde bulundu. Başkan Bulut, “Tüm vatandaşların sağ salim şehrimize dönmelerini temenni ediyorum. Tedbiri elden bırakmayalım” dedi.

‘İŞ İNSANLARIMIZA GÜVENİYORUZ’

Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Akın Doğan da mesajında, “Üyelerimizle kucaklaşmamıza vesile olan güzel günlerden bir tanesine daha eriştik. Katılan herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi. Bayram vesilesiyle ekonomide yaşanan dalgalanmanın da bir an önce durulması dileğinde bulunan Başkan Doğan, “Arkadaşlarımızın tecrübe ve işlerine olan bağlılıklarıyla bu süreci atlatacağına yürekten inanıyorum” dedi. Bayramlaşma programı aile fotoğrafıyla sona erdi.

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