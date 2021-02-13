GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli İtfaiyesi Dereden Kurtardıkları Köpekleri Elleriyle Kuruladı

İzmit ilçesi Kumla deresine düşen sokak köpeklerini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri kurtardı.

Kocaeli İtfaiyesi Dereden Kurtardıkları Köpekleri Elleriyle Kuruladı

13 Şubat 2021 Cumartesi 16:01

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri İzmit ilçesi kumla deresine düşen 2 köpeği kurtardı. Kurtarılan köpekleri itfaiye ekipleri elleriyle kuruladı.

DEREDEN ÇIKARILDILAR
Sabah saatlerinde 2 köpek İzmit ilçesi Kumla deresine düştü. İşe giden bir vatandaşlar dere içerisindeki köpekleri görünce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarın ardından İtfaiye ekipleri hemen harekete geçti.

İTFAİYE ELLERİYLE KURULADI
Kısa sürede ihbar yapılan yere ulaşan İtfaiye ekipleri merdivenle dereye indi. 2 İtfaiye ekibi köpekleri yakaladı. Yakalanan köpekler itfaiye erlerinin kucağında merdivenle dereden çıkarıldı. Bitkin halde ve derede ıslanan köpekleri itfaiye ekipleri elleriyle kuruladı.

DOĞAYA SALINDI
Kurulanan köpeklere daha sonra mama verildi. İtfaiye ekiplerince kontrolleri yapılan köpeklerde her hangi bir sıkıntı bulunmadığı belirlendi. Karınları doyurulan köpekler doğaya salındı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı Kocaeli'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik...
Gez Gör İle Doğayı Turladırlar Gez Gör İle Doğayı Turladırlar
Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir`in İktav Ziyareti Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir`in...
Afganistan Belgeselimiz Yayınlanıyor Afganistan Belgeselimiz Yayınlanıyor
Ekipler, Gece Yarısı Yollarda Asfalt Yama Yapıyor Ekipler, Gece Yarısı Yollarda Asfalt Yama Yapıyor
Yeni Futbol Sahasının Aydınlatma Direkleri Dikildi Yeni Futbol Sahasının Aydınlatma Direkleri Dikildi
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kocaeli'de 5 aracın karıştığı zincirleme...
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı....

Haberi Oku