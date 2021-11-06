Kocaeli İtfaiyesi’nde Eğitimler Sürüyor









Personel kadrosunu, teçhizat modernizasyonunu ve müdahale kabiliyetini her geçen gün geliştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, bir yandan da eğitim faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürüyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından verilen eğitimlerde hem teorik hem de pratik uygulamalar yer alıyor.

YURT İÇİ VE DIŞINDAN İTFAİYECİLERE EĞİTİM

Sadece Kocaeli’den değil tüm Türkiye’den ve yurt dışından gelen itfaiyecilere mesleki eğitimler veren Kocaeli İtfaiyesi, kamu ve özel sektör ile tüm vatandaşlara yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütüyor. KOBİTEM, bir yandan da daha kaliteli ve güncel eğitimler vermek adına kendi eğitimlerini de sürdürüyor.

ASANSÖRLERDEN TEKNİK KURTARMA EĞİTİMİ

Son olarak Kocaeli İtfaiyesi ile Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü işbirliğinde İtfaiye Eğitim Birimi KOBİTEM eğitmenlerine yönelik olarak Asansörlerden Teknik Kurtarma Eğitimi yapıldı.

ASANSÖR TİPİNE GÖRE MÜDAHALE

Eğitimde teorik olarak asansör sistemleri, asansörlerde güvenlik sistemleri, çalışma prensipleri, acil durumlarda hareket tarzı başta olmak üzere çeşitli konularda bilgiler aktarıldı. Uygulamalı çalışmalarda ise asansörlerde mahsur kalma durumlarında asansör tipine göre müdahale operasyonları üzerine çalışmalar yapıldı.

TECRÜBELERİNİ PAYLAŞACAKLAR

KOBİTEM tarafından mevcut bilgilerle donatılan eğitmenler, daha sonra bu bilgileri mevcut müdahale personeli başta olmak üzere eğitime gelen diğer itfaiyecilere ve dış eğitim başvurularında ilgili vatandaşlara da aktaracak.

















