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Kocaeli İtfaiyesi’nden Düzce’ye yardım eli

Düzce’de etkili olan yağışlar hayatı felç ederken Kocaeli İtfaiyesi’ne bağlı ekipler destek için yola çıktı.

Kocaeli İtfaiyesi'nden Düzce'ye yardım eli

07 Temmuz 2021 Çarşamba 15:35

 Kocaeli İtfaiyesi, sel felaketi yaşanan Düzce’ye yardım eli uzattı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, temiz içme suyu ve destek sağlamak amacıyla yola çıktı.

 

HAYATI FELÇ ETTİ

Düzce ve Sakarya’da aniden bastıran sağanak, hayatı felç etti. Etkili olan yağışla dereler taşarken tarım arazileri de su altında kaldı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilirken mahsur kalanlar kurtarıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na ekipler de yola çıkarak çalışmalara destek verecek.

 

METEOROLOJİ UYARDI

Diğer yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi’ne yönelik uyarılarını tekrarladı. Meteoroloji, özellikle Düzce, Sakarya ve Kocaeli’de zaman zaman ‘fırtına’ seviyesine çıkabileceği, hortum olaylarının da yaşanabileceği uyarısında da bulundu. Dünden bu yana devam eden yağışlar İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Zonguldak, Düzce ve Bolu’da etkili olmaya devam ediyor.




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