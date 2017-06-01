Kocaeli İtfaiyesi'nden uyarı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkabilecek orman yangınlarına karşı uyarıda bulundu. Sıcak havayla kuruyan otlar ve yaprakların küçük bir kıvılcımla tutuşmaya elverişli hale geldiği belirten İtfaiye yetkilileri, vatandaşlardan da bu duruma karşı çok dikkatli olmalarını istedi. Yetkililer mangal, sigara ve rastgele atılan şişelerin orman yangınlarına davetiye çıkardığına dikkat çekti.





SİGARA İZMARİTİ YANGIN SEBEBİ



Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı hava sıcaklıklarının artması ile birlikte ormanlarda yaşanabilecek yangınlar için vatandaşlara bazı uyarılarda bulundu. Yetkililer araçlarda seyir halinde iken pencereden atılan sigara izmaritinin orman yangınlarının bir sebebini oluşturduğu bilgisini veren yetkililer, ormanda bırakılan ya da kırılıp atılan cam şişelerin güneş ışığıyla birlikte mercek etkisi yaparak yangına sebep olduğunu kaydetti. Yetkililer yasalarca yasaklanmış olan anız yakmanın da yanlış davranış örnekleri arasında yer aldığını belirtti.



EKOSİSTEMİ YOK EDİYOR



İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri orman yangınları tehlikesi için şu bilgilendirmelerde bulundu: “Dikkatsizce bir davranış hektarlarca ormanı kısa sürede yok edebiliyor. Yangınlar her şeyden önce oksijen kaynaklarımız olan bitki örtüsünün yok olmasına neden oluyor. Orman yangınları, yangın alanından kaçma olanağı olmayan tüm canlıları, yavrularını, yuvalarını ve hatta yumurtalarını bile yakarak yok olmalarına neden oluyor. Bitkilerin tohum ve fidelerini de yok eden yangın, bitkilerin ve hayvanların doğal yaşamını tamamen kökünden kazıyarak yok ediyor.”



ORMAN YANGINI DURUMUNDA





Yetkililer, yangın tarla ve bahçelerdeki ürünleri ev, fabrika ve atölyeleri de yakarak maddi zararlara yol açabileceği gibi insan canını da tehdit ettiğini kaydetti. Bu nedenle yangın oluşturacak davranışlardan özenle kaçınmak gerektiğini ifade eden yetkililer, orman yangını ile karşılaşıldığında mutlaka 112 Acil Yardım ve 177 Orman Yangın İhbar telefonlarından ihbar verilmesinin hayati önem taşıdığını söyledi.