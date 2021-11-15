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Kocaeli İtfaiyesi’ne Asansörlerden Kurtarmaya Hazırlık Eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi KOBİTEM eğitim faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor

Kocaeli İtfaiyesi'ne Asansörlerden Kurtarmaya Hazırlık Eğitimi

15 Kasım 2021 Pazartesi 09:23


 

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) eğitim faaliyetlerinde hız kesmiyor. Sadece ilimizde değil ülkemiz genelinden ve yurt dışından gelen itfaiyecilere de mesleki eğitimler veren, kamu ve özel sektör ile tüm vatandaşlarımıza yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yürüten KOBİTEM, bir yandan da eğitim hizmetlerinde daha kaliteli ve güncel eğitimler vermek adına kurum içi eğitimlerine de yer veriyor.

 

ASANSÖRLERDE TEKNİK KURTARMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü işbirliğinde, İtfaiye Eğitim Birimi KOBİTEM eğitmenlerine yönelik olarak Asansörlerden Teknik Kurtarma Eğitimi yapıldı.

 

UYGULAMALI EĞİTİM

Eğitimde teorik olarak asansör sistemleri, asansörlerde güvenlik sistemleri, çalışma prensipleri, acil durumlarda hareket tarzı başta olmak üzere çeşitli konularda bilgiler aktarıldı. Uygulamalı çalışmalarda ise asansörlerde mahsur kalma durumlarında asansör tipine göre müdahale operasyonları üzerine çalışmalar yapıldı.

 

DIŞ EĞİTİMLER

Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından mevcut bilgilerle donatılan eğitmenler, daha sonra bu bilgileri mevcut müdahale personeli başta olmak üzere eğitime gelen diğer itfaiyecilere ve dış eğitim başvurularında ilgili vatandaşlarımıza da aktaracak.

 










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