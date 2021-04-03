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Kocaeli Kart Bakiye Aktarım Noktası Kocaeli Fuarı’na Taşınıyor

Kocaeli Kart Bakiye Aktarım Noktası, 5 Nisan 2021 Pazartesi Günü itibariyle Kocaeli Fuarı içerisinde bulunan “Seyahat Kartları Merkez Ofisi” yanında hizmet verecek

Kocaeli Kart Bakiye Aktarım Noktası Kocaeli Fuarı'na Taşınıyor

03 Nisan 2021 Cumartesi 15:37

İzmit Cumhuriyet Parkı'nda hizmet veren Kocaeli Kart Bakiye Aktarım Noktası, 5 Nisan 2021 Pazartesi Günü itibariyle Kocaeli Fuarı içerisinde bulunan “Seyahat Kartları Merkez Ofisi” yanında hizmet vermeye devam edecek.

 

HATALI KARTLAR DEĞİŞTİRİLİYOR

Kocaeli Kart bakiye aktarım noktasında kartlarla ilgili istek ve şikâyetler değerlendiriliyor, arızalı kartların içerisindeki bakiye yeni kartlara aktarılıyor. Kredi kartıyla ilişkilendirme yapılan merkezde teknik bir hata olan kartlar değiştiriliyordu.

 

HIZLI VE YERİNDE ÇÖZÜM

Kocaeli Kart taleplerine hızlı ve yerinde çözüm bulmak amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Seyahat Kartları Merkez Ofisi'nde ise indirimli ve ücretsiz seyahat kartlarının basım ve vize işlemleri yapılıyor. 5 Nisan'dan itibaren Kocaeli Kart bakiye aktarım noktası ile koordineli olarak hizmet verecek olan ofiste KocaeliKart ile ilgili işlemler çok daha hızlı yapılabilecek.






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