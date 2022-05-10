Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açıyor: “850 bin ziyaretçiyi geçeriz”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı 14-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kitap Fuarı ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu Maide Kafe’de basın toplantısı yaptı. Toplantıya fuarın yapılmasına katkı veren İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Kocaeli Üniversitesi adına ise Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Yeğin katıldı.
İLK KEZ KONGRE MERKEZİNDE
Cumartesi günü açılışı yapılacak ve 9 gün sürecek olan Kocaeli Kitap Fuarı ile ilgili bilgi veren Kocaeli Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, “2 yıllık pandemi arasından sonra kitap fuarının kitapseverlerle buluşacak. Sabah 10.00’da başlayacak ve gece 21.00’e kadar açık olacak. Daha önce İnterteks Fuar alanında yaptığımız fuarımızı bu yıl Kocaeli Kongre Merkezinde yapacağız. Yeni fuar alanımız Kartepe’de yapıldığında kitap fuarımızı yapacağız.
MİLYONLARCA KİTAP OLACAK
Pandemi nedeniyle verdiğimiz 2 yıllık aradan sonra .bize gelen taleplerden anlıyoruz ki vatandaşımız kitap fuarını özlemiş. Daha önce düzenlenen 11 kitap fuarına 5,5 milyon insan fuarımızı ziyaret etmiş. Bu sayının artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Fuarda 315 yayın evi, 40 sahaf, 70 sivil toplum kuruluşu, 380 yazar katılacağı fuarda 673 etkinlik yapılacak. Fuar kapsamında Mavi Boncuk filmi Umuttepe’de açık hava sinemasıyla sinemaseverlerle buluşacak.
AĞAÇLAR KİTAP AÇACAK
Kitap fuarımızın bu yıl ki teması edebiyatın temel taşlarından biri olan şiir olarak belirledik. Bu yıl fuarda şiirin edebiyata katkıları ele alınacak. Onur konuğumuz ise Nurullah Genç olarak belirlendi. 13 Mayıs sabahı Cumhuriyet Bulvarı'nda ağaçlar tekrar çiçek açacak. Sabah 07,30’de başlayacak etkinlikte 5 bin kitap ağaçlara asılacak. Başkanımız Tahir Büyükakın ile birlikte okula giden öğrenciler, işe giden işçilerle ağaçlardan kitap toplaşacağız.
ÖZEL AÇILIŞ GECESİ
Bu yıl kitap fuarımızda özel bir açılış yapacağız. 13 Mayıs Cuma akşamı kongre merkezimizde 20.30’da açılış özel programı düzenleyeceğiz. Burada Necip Fazıl Kısakürek anılacak. İbrahim Sadri burada ustanın şiirlerini, müzisyen Yücel Arzen Kısakürek’in şiirlerinden betelediği şarkıları seslendirecek. Fuarımızın onur konuğu Nurullah Genç ise aynı gece bizimle birlikte olacak.
ŞİİR GECESİ YAPILACAK
Fuarın son gecesi şiir gecesi yapacağız. Kongre merkezimizde açık havada saat 20.30’da yapılacak olan şiir gecesine şairlerimiz katılacak. Ateş başında şiirlerimizi dinleyeceğiz. Ormanya’da bulunan Orman Kütüphanesi için fuara katılan yazarlar kütüphanemize imzalı kitapları bağışlanacak. Orman Kütüphanesinde oluşturacağımız alanda tutulacaklar ve burada kitap severlerle kitaplardan yararlanacak.
ULAŞIM ÇOK KOLAY
Fuar alanına gelecek olan misafirlerimizin ulaşımı için çalışma yaptık. Kongre merkezinin içinde ve dışında üç ana merkez oluşturduk. Söyleşiler A bölümünde yer alan 4 salonda söyleşiler olacak. B bölümünde yayın evlerinin bulunduğu çadır alanları, C bölümünde ise diğer kullanım alanları olacak. Otopark alanı kitap fuarı için dizayn ettik. D, E, F bölümü yaptık. Otoparkımızın kalan bir bölümünü lojistik için ayırdık. Tramvay hattının üst kısmında oluşturulan otopark alanı halka açık olacak. 700-800 kişilik otopark.
ALTERNATİF PARK ALANLARI VAR
Tramvay hattına çok yakın yerde. Milli İrade Meydanı fuar süresince ücretsiz olacak ve insanlar buraya araçlarını park ederek tramvay ile ulaşım sağlayabilecekler. Büyükşehir binasının arkasındaki 5 bin araçlık otopark kullanılabilir. Buraya ücretsiz servis koyacağız ve ücretsiz fuara gelebilirler. SEKA Park’ın yoğunluğun artması nedeniyle hafta sonları 19 Mayıs’ta SEKA Park içinde geçen yol tek yönlü olabilmesi için çalışacağız” dedi.
MALİYET 6 MİLYON
2019 yılında 850 bin ziyaretçi sayısına ulaşılıp ulaşılmayacağı ve İnterteks alanında olmamasının etkisi olup olmayacağının sorulması üzerine Gündoğdu, “İnterteks 30 bin metrekare bir alandı. Biz burada çadırları kurarken aynı alanı tahsis etmek için çalışma yaptık. Fuar Kongre Merkezine getirildiğinde alan küçüldü diye düşünülmesin. Bu yıl daha yoğun olacağına inanıyorum. Kurumsal olarak da çok talep var. çok daha fazla ilgi olacağına inanıyorum. SEKA Park zaten yoğun bir yer. 2019 yılındaki ziyaretçi sayısını aşacağımıza inanıyorum” dedi. Gündoğdu, fuar maliyetinin ise 6 milyon civarında olduğunu söyledi.