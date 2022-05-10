Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açıyor: “850 bin ziyaretçiyi geçeriz”

Pandemide 2 yıl ara verilen ve 12. kez kapılarını kitapseverlere açacak Kocaeli Kitap Fuarı 315 yayınevi, 40 sahaf, 380 yazar, 673 etkinlik ile Cumartesi günü açılacak. Fuar ile ilgili bilgi veren Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, 2 yıllık aradan sonra açılacak fuara 2019 yılında katılan 850 bin katılımcıdan daha fazla katılımcı beklediklerini söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı 14-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kitap Fuarı ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu Maide Kafe’de basın toplantısı yaptı. Toplantıya fuarın yapılmasına katkı veren İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Kocaeli Üniversitesi adına ise Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Yeğin katıldı.





İLK KEZ KONGRE MERKEZİNDE

Cumartesi günü açılışı yapılacak ve 9 gün sürecek olan Kocaeli Kitap Fuarı ile ilgili bilgi veren Kocaeli Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, “2 yıllık pandemi arasından sonra kitap fuarının kitapseverlerle buluşacak. Sabah 10.00’da başlayacak ve gece 21.00’e kadar açık olacak. Daha önce İnterteks Fuar alanında yaptığımız fuarımızı bu yıl Kocaeli Kongre Merkezinde yapacağız. Yeni fuar alanımız Kartepe’de yapıldığında kitap fuarımızı yapacağız.





MİLYONLARCA KİTAP OLACAK

Pandemi nedeniyle verdiğimiz 2 yıllık aradan sonra .bize gelen taleplerden anlıyoruz ki vatandaşımız kitap fuarını özlemiş. Daha önce düzenlenen 11 kitap fuarına 5,5 milyon insan fuarımızı ziyaret etmiş. Bu sayının artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Fuarda 315 yayın evi, 40 sahaf, 70 sivil toplum kuruluşu, 380 yazar katılacağı fuarda 673 etkinlik yapılacak. Fuar kapsamında Mavi Boncuk filmi Umuttepe’de açık hava sinemasıyla sinemaseverlerle buluşacak.





AĞAÇLAR KİTAP AÇACAK