Kocaeli, KOBİS ile 84 bin kalori yaktı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kent geneline yaygınlaştırılan Kocaeli Bisikletli Ulaşım Sistemi (KOBİS), vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Ulaşım ve spor ihtiyacında kullanılan KOBİS, bugünlerde özellikle ramazan akşamlarında vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Yaklaşık 52 bin üye sayısına ulaşan KOBİS’te vatandaşlar pedal çevirerek 84 bin 315 kalori yakmış oldu.

51 BİN AKTİF ÜYE

Büyükşehir Belediyesi vatandaşların hem sağlıklı kalmaları hem de ulaşımlarına alternatif kazandırmak için hayata geçirdiği KOBİS’te her geçen gün üye sayısı artıyor. Bu kapsamda Kocaeli Bisikletli Ulaşım Sistemi (KOBİS) bu güne kadar 51 bin 515 üye sayısına ulaştı. Oluşturulan bisiklet yolları, mesire alanlarında bisiklet kullanan vatandaşlar bu güne kadar KOBİS ile 505 bin 942 sefer yaptı. Kocaelililer bisikletleri kullanma mesafesi dikkate alınarak toplamda 84 bin 315 kalori yakmış oldu.

BİSİKLET SÜRMEK ALIŞKANLIK HALİNE GELİYOR

35 istasyon 445 parkomat ve 260 bisiklet ile hizmet vermeye devam eden KOBİS ile Kocaeli’de bisiklet sürmeyi bir alışkanlık haline getirebilmek ve vatandaşların daha sağlıklı bir ulaşım gerçekleştirilmeleri hedefleniyor. Sisteme kayıt olmak isteyen vatandaşlar kısa sürede başvuruları tamamlanıyor. Başvurusunu tamamlayan vatandaşlar anında kartlarını alabiliyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Sistem, KOBİS Üye Kart, Kent Kart ve Kredi Kartı olmak üzere 3 farklı şekilde hizmet veriyor. Akıllı bisiklet sistemini kullanmak isteyen bisiklet severlerin kiralama kioskundan veya park ünitelerinden şifreleri ile gerekli adımları izleyerek kiralama işlemi gerçekleştirilebiliyor. Bisikletler üzerindeki GPS verici sayesinde bisikletin konum bilgisi takip edilebiliyor. Bu sayede olması muhtemel sorunlara da müdahale edilebiliyor.

AKILLI BİSİKLET NEDİR?

Birçok metropolde bisiklet severlere alternatif ulaşım olarak hizmet veren, elektronik ve mekanik sistemlerle desteklenen, bisiklet taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıran ve kentteki ulaşım ağına entegre olabilen sürdürülebilir bisiklet paylaşım sistemidir.