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Kocaeli Kongre Merkezi Üstgeçidi Yılsonuna Hazır

Çelik ayak montajı tamamlanan Kocaeli Kongre Merkezi üstgeçidinin yılsonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Kocaeli Kongre Merkezi Üstgeçidi Yılsonuna Hazır

17 Kasım 2020 Salı 17:32

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tramvay güzergahında bulunan üstgeçitlerdeki çalışmalarını sürdürüyor. Kocaeli Bilim Merkezi’ne ulaşımı rahatlatacak üstgeçit çalışması büyük ölçüde tamamlanırken Kocaeli Kongre Merkezi’nin bulunduğu alana yapılan üstgeçidin çelik ayak montajı tamamlandı. Sekapark ve kent arasındaki bağlantıyı sağlayacak olan son üst geçit ise Eğitim Kampusu durağında yapılıyor.

 

ÇELİK AYAK MONTAJI TAMAMLANDI

2020 yılını adeta ulaşım seferberliği yılı ilan ederek kentin tüm noktalarında çalışmalar yapan Büyükşehir, toplu ulaşım yükünü üstlenen tramvayın vatandaşlara daha iyi hizmet edebilmesi için de çalışmalar sürdürüyor. Tramvay hattını Kuruçeşme’ye kadar uzatacak olan Büyükşehir, Sekapark’ta üç farklı noktadaki üstgeçit çalışmalarını eşgüdümlü olarak sürdürüyor. Kocaeli Bilim Merkezi’ne ulaşımı kolaylaştıracak üstgeçidi kısa sürede yayaların kullanımına açacak olan Büyükşehir, Eğitim Kampusu durağında da üstgeçit yapımına devam ediyor. Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılan üstgeçitte sondaj ve kazık imalatı çalışmalarının ardından çelik ayak montajı tamamlandı. Kiriş, korkuluk ve merdiven imalatları devam eden üstgeçidin yılsonuna kadar açılması planlanıyor.

 

61 METRE UZUNLUĞUNDA

Tramvay durağından inen vatandaşların Kongre Merkezi’ne ve Sekapark alanına geçebilmeleri için üstgeçit köprüsü inşaat çalışmalarına sürdüren Büyükşehir ekipleri, üstgeçidin hızlı bir şekilde tamamlanması için büyük çaba sarf ediyor. Buraya yapılacak üstgeçit, 61 metre uzunluğunda ve 3.3 metre genişliğinde olacak ve engelli ve 65 yaş üstü yayaların kullanması için 2 adet asansör bulunacak.

 




 


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