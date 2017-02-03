Kocaeli Kültür Müdürlüğünden Hırsızlık Olayına Açıklama

Kocaeli Kültür Müdürlüğünden Hırsızlık Olayına AçıklamaKocaeli il kültür ve Müdürlüğü Hırsızlık Olayı ile ilgili açıklama yaptı. 03 Şubat 2017 Cuma 10:19 Kocaeli Kültür Turizm Müdürlüğü ve Gölcük Müze Müdürlüğü www.gebzegazetesi.com gazetemizde yer alan bir haberle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada haberin doğru olmadığı ve daha önce yaşanan bir hırsızlık olayının Bakanlık yetkillilerine bildirildiğini açıkladılar. Haberle ilgili yazılı metni siz okurlarımızla paylaşıyoruz. Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş