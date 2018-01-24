Kocaeli, küresel ısınmaya karşı bilinçleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, AB tarafından finanse edilen hibe programında “Sera Gazı Envanteri’nin Çıkarılması ve İklim Değişikliği Eylem Planının Oluşturulması” Projesi ile geçtiğimiz aylarda hibe almaya hak kazandı. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve faydalanıcı kurumu Çevre ve Şehircilik Başkanlığı olan “İklim Değişikliği Alanında Kapasite Geliştirme Hibe Programı” koordinatörlüğünü yerel düzeyde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yürütüyor. Sera Gazı Envanteri’nin Çıkarılması ve İklim Değişikliği Eylem Planının Oluşturulması” Projesi Danışma kurulu koordinasyon toplantısı önceki gün Ramada Otel’de gerçekleşti.

KURUM TEMSİLCİLERİ KATILDI

“Sera Gazı Envanteri’nin Çıkarılması ve İklim Değişikliği Eylem Planının Oluşturulması” projesi için Ramada otelde düzenlenen danışma kurulu koordinasyon toplantısına birçok kurum ve kuruluş katıldı. İmzalanan Protokol kapsamında; Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kent Konseyi ve Kocaeli Çevre Mühendisleri Odası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Ramada Otel’de gerçekleşen toplantıda; küresel iklim değişikliği ile birlikte dünya ve Türkiye’de seragazı salımları ve Türkiye’de yerel yönetimlerin iklim değişikliği ile mücadele çabaları hakkında genel bilgilendirme yapıldı. Öte yandan ilimizdeki mevcut durum ortaya konarak, Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planı için uygulanacak yöntemler hakkında öneriler sunuldu. Birlikte hareket edilecek ve veri akışı sağlanacak paydaşlar ile çalışma takvimi gibi konularda fikir alış verişi yapılarak yol haritası belirlendi.

HİBE ALMAYA HAK KAZANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yayınlanan “Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi” Hibe Programı teklif çağrısı kapsamında “Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği İnisiyatifi” isimli projesi ile başvuru yapılmıştı. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde, ilgili hibe programı kapsamında “Sera Gazı Envanteri’nin Çıkarılması ve İklim Değişikliği Eylem Planının Oluşturulması” projesi kabul edilerek hibe almaya hak kazandı.

SERA GAZI ENVANTERİ ÇIKARILIYOR

Bu doğrultuda, 12 ay boyunca sürecek olan proje 15.09.2017 tarihinde fiilen başladı. Bu proje ile Kocaeli İlinin mevcut görünümü analiz edilip değerlendirilecek. Yakın gelecekte ortaya çıkabilecek fırsat ve tehditlere hazırlıklı olunarak gerekli iklim değişikliğini dindirme ve iklim değişikliğine adaptasyon eylemleri proaktif olarak sağlanması planlanıyor. Bu proje kapsamında hazırlanacak olan; “Sera Gazı Envanteri’nin Çıkarılması ve İklim Değişikliği Eylem Planı” çalışmaları karşılıklı olarak imzalanan protokol kapsamında REC Türkiye tarafından yürütülecek.

“REC TÜRKİYE”

REC Türkiye; kâr amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş olan Orta ve Doğu Avrupa için Bölgesel Çevre Merkezi’nin (REC) Türkiye’deki temsilcisidir. 10 yılı aşkın süredir ülkemizde faaliyet gösteren REC Türkiye; Ülkemizin çevre konusundaki hukuki, kurumsal, teknik ve yatırım kapasitesini güçlendirmeyi böylelikle AB Çevre Müktesebatının etkin ve hızlı bir şekilde uygulanmasını sağlamayı hedeflemektedir.