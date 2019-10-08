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Kocaeli kuvvetli yağış ve fırtınaya hazır

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Kocaeli'de bu gece beklenen kuvvetli yağış ve fırtınada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekipler hazır bekletiliyor.

Kocaeli kuvvetli yağış ve fırtınaya hazır

08 Ekim 2019 Salı 09:31

 Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kocaeli 'de bu gece beklenen kuvvetli yağış ve fırtınada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekipler hazır bekletiliyor. 

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bu gece ve sabaha karşı beklenen kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı ilgili ekiplerin hazır şekilde bekletildiği belirtildi. 

Meteorolojiden yapılan uyarı üzerine Kocaeli Afet Koordinasyon Merkezi'nde (KAFKOM) oluşturulan kriz masasında tüm ilçelerdeki çalışmaların yakından takip edileceği aktarıldı. 

- 465 personel hazır bekliyor

Yağışların gece yarısından itibaren il geneline yayılarak yer yer fırtına eşliğinde kuvvetli şekilde düşeceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İSU Genel Müdürlüğü, Fen İşleri, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar, Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, beklenen yağış öncesi teyakkuza geçerek, vatandaşların sorun yaşamaması için seferber oldu. Çalışmalar kapsamında Kocaeli  İtfaiyesi’nden 215, İSU’dan 120, Zabıta, Fen İşleri, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi birimlerine bağlı 130, toplam, 465 personel hazır bekliyor."

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