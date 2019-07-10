Kocaeli, marka değeri en güçlü 4’üncü il

İlk kez Türkiye büyükşehirleri için yapılan "Turkey Metropol 30" araştırması şehirlerin marka değerleri ve marka güçlerini ortaya koydu. Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir’in ardından marka değeri en güçlü 4. il oldu.

Konumu, cazibe alanları, bilişim ve teknolojik atölyeleri ve üretken beyinlerle geleceğin Kocaeli’sini şekillendirme çabasında olan Büyükşehir Belediyesi ektiklerinin meyvelerini almaya başladı. Brand Finance ve Curiocity iş birliği ile ilk kez Türkiye büyükşehirleri için yapılan "Turkey Metropol 30" araştırması şehirlerin marka değerleri ve marka güçlerini ortaya koydu. Kocaeli, 16 milyar 44 milyon dolarlık marka değeri ile en güçlü 4’üncü il oldu.





“TURKEY METROPOL 30" ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

Türkiye büyükşehirleri için yapılan "Turkey Metropol 30" araştırması sonuçları açıklandı. Derlenen bilgilere göre, İstanbul 131 milyar 614 milyon dolarlık marka değeri ile zirvede yer alırken bu şehri 35 milyar 458 milyon dolarla Ankara, 24 milyar 229 milyon dolarla İzmir, 16 milyar 44 milyon dolarla Kocaeli, 15 milyar 769 milyon dolarla Bursa, 10 milyar 358 milyon dolarla Antalya, 7 milyar 837 milyon dolarla Konya, 7 milyar 284 milyon dolarla Gaziantep, 7 milyar 244 milyon dolarla Adana, 6 milyar 737 milyon dolarla Mersin izledi.

BÜYÜKAKIN’IN BEYANNEMESİNDE YER ALIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 31 Mart yerel seçimlerinde başkan adayı olduğu zamanlarda seçim zamanında markalaşmanın önemine beyannamesinde vurgu yapmıştı. Başkan Büyükakın, şunları söylemişti; “Markalaşma çalışmalarına hız verilecek, markalar için pazar arayışları yapılacak. Şehrin değerlerine katkı sunacak kültür sanat faaliyetlerine destek verilecek. Film ve dizi üretimi ve ihracatı teşvik edilecek. Kültür Turizm ve Ticaret Bakanlıkları ile fuarlar, festivaller düzenlenecek, markalaşmış etkinlikler sürdürülecek.”



“ÇALIŞMA İLK KEZ TÜRKİYE’DE YAPILDI”

Araştırmaya ilişkin görüşlerini paylaşan Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, böyle bir çalışmanın ilk kez Türkiye için yapılmış olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Türkiye nüfusunun yüzde 77'sinin büyükşehirlerde yaşadığına işaret etti. Türkiye gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 75'inin büyükşehirlerde elde edildiğini söyleyen İlgüner, Türkiye'nin sosyo - ekonomik hayatının önemli ölçüde büyükşehirler tarafından şekillendiğini, bu nedenle de büyükşehirlerin doğru performans kriterleriyle yönetilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

“BÜYÜKŞEHİR YÖNETİMLERİ İÇİN BİR REFERANS”

Birleşmiş Milletler'in hazırladığı "The World's Cities – 2018" raporuna göre dünya nüfusunun yüzde 55,3'ünün şehirlerde yaşadığını ifade eden İlgüner, "Dünyada büyükşehirlerin sayısı artmakta bununla birlikte ziyaretçi, yatırımcı ve nitelikli yerleşimci cezbetme rekabeti de artmaktadır. Türkiye'nin büyükşehirlerinin bu rekabet ortamına güçlü bir şekilde hazırlanmaları, ziyaretçi, yatırımcı ve nitelikli yerleşimci pastasından hak ettikleri payı almalarını umuyoruz. METROPOL 30 araştırması ve raporunun bu amaçla bir farkındalık yaratmasını amaçlıyoruz. Belli kriterlere göre hazırlanmış performans göstergeleri ve bu göstergeler dikkate alınarak hesaplanmış marka güç ve değerlerinin büyükşehir yönetimleri için bir referans teşkil etmesi bu rekabetçilikte önemli bir çıkış noktası olacaktır" ifadelerini kullandı.





