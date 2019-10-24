‘’Kocaeli, Marmara havzası için çok önemlidir’’

Başkan Büyükakın, “İki denizi, altı adet mavi bayraklı plajı ve bir gölü olan Kocaeli, Marmara havzası için ekonomik ve ticari yaşamı açısından çok önemlidir” ifadelerini sarf etti.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Sayıştay Başkanı Ahmet Baş, Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Sapaebekuly ve Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı İsrafil Kışla’yı makamında konuk etti. Gerçekleştirdikleri nezaket ziyaretleri için konuklarına teşekkür eden Başkan Büyükakın, misafirlerine Kocaeli hakkında bilgi verdi. Kazakistan Büyükelçisi Sapaebekuly ile görüşmesinde iki ülke ilişkileri ve şehirlerindeki fırsatlar üzerine görüş alışverişi yapan Başkan Büyükakın, Kuzey Marmara Otoyolu ile birlikte ulusal ve uluslararası projelerin Kocaeli’ye kattığı fırsatlar üzerine değerlendirmeler yaptı.

“İHRACATIMIZIN YÜZDE ON DÖRDÜ ŞEHRİMİZDEN YAPILMAKTADIR”

Kocaeli’nin dış dünyaya açılan çok önemli bir kapı olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, konuk Büyükelçi ile görüşmesinde, “Ülkemizdeki Marmara havzasının ekonomik büyüklüğü çok önemlidir. Kocaeli, bu anlamda bir endüstri başkentidir. En büyük 500 firmanın 179’u kentimizdedir. Türkiye’deki toplam ihracatımızın yüzde on dördü şehrimizden yapılmaktadır. İki denizi, altı adet mavi bayraklı plajı ve bir gölü olan Kocaeli, Marmara havzası için ekonomik ve ticari yaşamı açısından çok önemlidir” ifadelerini sarf etti.

“KOCAELİ’Yİ BİR MARKA ŞEHİR OLARAK GÖRÜYORUZ”

Kocaeli’nin tarihi süreci hakkında Kazakistan Büyükelçisi Abzal Sapaebekuly’a bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kazakistan’daki siyasi ve ekonomik gelişimi de yakından takip ettiğini belirtti. Büyükelçi Abzal Sapaebekuly, 2018 yılı itibariyle Türkiye’den ciddi bir yatırım aldıklarını söylerken, “Kendi bölgesinde Kazakistan en iyi yatırımcı çeken ülkedir. Türkiye’deki iş dünyası Kazakistan’a güveniyor ve yatırım fırsatlarını iyi takip ediyorlar. Ülkemize yatırımı özellikle teşvik ediyoruz. Yatırım fırsatlarımız hakkında Kocaeli’deki iş dünyasına da bilgi vermeye hazırız. Bizler aynı zamanda Kocaeli’yi bir marka şehir olarak görüyoruz” şeklinde konuştu. Birliktelik yapılan görüş alışverişinin yanı sıra konuk Büyükelçi Abzal Sapaebekuly, Başkan Büyükakın’a Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’i anlatan kitaplarını hediye etti.







