Kocaeli merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilmiş ve açığa alınmış 24 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kocaeli, İstanbul, İzmir, Amasya, Konya ve Bolu'da operasyon düzenlendi. Polis, 17 kişiyi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, hakkında gözaltı kararı bulunan diğer kişilerin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.