Kocaeli merkezli DEAŞ operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ adına eleman toplayıp faaliyette bulundukları iddiasıyla Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.K, C.A. ve M.D. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Polisin, 23 Ekim Salı günü gerçekleştirdiği operasyonda, 11 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ile kuru sıkı tabanca ele geçirilmişti.





