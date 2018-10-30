banner392
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması

Kocaeli merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında 2 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 6 astsubay ile açığa alınan binbaşının bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması

30 Ekim 2018 Salı 15:22

 Kocaeli'de merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 18 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 10'u muvazzaf 21 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta, Yalova, Adana, Muğla, Kahramanmaraş, Siirt, Kayseri, Konya, Erzurum, Şanlıurfa ve Bartın'da eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda, açığa alınan 1 binbaşı, 2 muvazzaf yüzbaşı, 1'i muvazzaf 3 üsteğmen ve 6'sı muvazzaf 12 astsubay olmak üzere 18 şüpheli gözaltına alındı.

Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli Merkezli FETÖ/PDY Soruşturması
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kaçak midye avcılarına ceza Kaçak midye avcılarına ceza
Karabacak'tan Ankara çıkarması Karabacak'tan Ankara çıkarması
Kocaeli’nin su ihtiyacı olmayacak Kocaeli’nin su ihtiyacı olmayacak
Gebze'de trafik kazası:6 yaralı Gebze'de trafik kazası:6 yaralı
Şehir Tiyatroları Kasım’da dolu dolu Şehir Tiyatroları Kasım’da dolu dolu
Kaarosmanoğlu'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı Kaarosmanoğlu'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner339

banner376

banner374

banner346

banner149

banner378

Kaçak midye avcılarına ceza
Kaçak midye avlayan 7 kişiye para cezası kesildi.

Haberi Oku