Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması

Kocaeli'de merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 18 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 10'u muvazzaf 21 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta, Yalova, Adana, Muğla, Kahramanmaraş, Siirt, Kayseri, Konya, Erzurum, Şanlıurfa ve Bartın'da eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda, açığa alınan 1 binbaşı, 2 muvazzaf yüzbaşı, 1'i muvazzaf 3 üsteğmen ve 6'sı muvazzaf 12 astsubay olmak üzere 18 şüpheli gözaltına alındı.

Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.