Kocaeli Milletvekili Nail Çiler'den Bayram Mesajı

Bu bayramda da dünyada ve ülkemizde yaşanan acı olayların son bulduğu, gözyaşının yerini sevince bıraktığı, işsizliğin, yoksulluğun, baskıların ve yasakların son bulduğu, demokrasiyi, adaleti ve barışı büyüten bir ülke ve dünya özlemimizi bir kez daha yineliyoruz.



Bu duygu ve düşünceler ile halkımızın, milletimizin ve insanlarımızın Kurban Bayramını kutluyor, bu bayramın hepimize, bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

Bayramların barışa, kardeşliğe ve iyiliğe vesile olmasını dileyen Milletvekilli Çiler, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Yapılan ibadetler, açılan eller ile bayramı yaşamaktayız. Bayram; paylaşmanın, dayanışmanın, hatırlamanın ve gönüllere girmenin eşsiz bir fırsatıdır. Dostluğun, yakınlığın, hal ve hatır sormanın manevi miladıdır. Bayram süresince büyükler ziyaret edilecek, küçükler sevindirilecek, umutlar tazelenecektir. Dargınlıklar bitecek, ertelenmiş kucaklaşmalar ve gecikmiş buluşmalarla kardeşliğimiz daha da pekişecektir.