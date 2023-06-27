banner910
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli Milletvekili Nail Çiler'den Bayram Mesajı

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Kocaeli Milletvekili Nail Çiler'den Bayram Mesajı

27 Haziran 2023 Salı 16:00

Bayramların barışa, kardeşliğe ve iyiliğe vesile olmasını dileyen Milletvekilli Çiler, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Yapılan ibadetler, açılan eller ile bayramı yaşamaktayız. Bayram; paylaşmanın, dayanışmanın, hatırlamanın ve gönüllere girmenin eşsiz bir fırsatıdır. Dostluğun, yakınlığın, hal ve hatır sormanın manevi miladıdır. Bayram süresince büyükler ziyaret edilecek, küçükler sevindirilecek, umutlar tazelenecektir. Dargınlıklar bitecek, ertelenmiş kucaklaşmalar ve gecikmiş buluşmalarla kardeşliğimiz daha da pekişecektir.

Bu bayramda da dünyada ve ülkemizde yaşanan acı olayların son bulduğu, gözyaşının yerini sevince bıraktığı, işsizliğin, yoksulluğun, baskıların ve yasakların son bulduğu, demokrasiyi, adaleti ve barışı büyüten bir ülke ve dünya özlemimizi bir kez daha yineliyoruz.
Bu duygu ve düşünceler ile halkımızın, milletimizin ve insanlarımızın Kurban Bayramını kutluyor, bu bayramın hepimize, bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Hüzünlü Bayram Arifesi: Şehit Annesinin Sözleri Yürekleri Dağladı Hüzünlü Bayram Arifesi: Şehit Annesinin Sözleri...
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Erkılınç’tan Kurban Bayramı mesajı Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Erkılınç’tan...
Valimiz Sayın Seddar Yavuz’ un Kurban Bayramı Mesajı Valimiz Sayın Seddar Yavuz’ un Kurban Bayramı...
Kurban Pazar Yerleri İlaçlanıyor Kurban Pazar Yerleri İlaçlanıyor
Aileler İzmit Körfezi'nde En Fazla Balığı Yakalayabilmek İçin Kıyasıya Yarıştı Aileler İzmit Körfezi'nde En Fazla Balığı Yakalayabilmek...
Kocaeli Valiliğinin Aldığı Bayram Tedbirleri Kocaeli Valiliğinin Aldığı Bayram Tedbirleri
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

Hüzünlü Bayram Arifesi: Şehit Annesinin Sözleri...
- Bir annenin en acı bayramı

Haberi Oku