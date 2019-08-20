Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın Ballıkayalar Tabiat Parkı İle İlgili Basın Açıklaması

Kocaeli Milletvekili ve CHP Sanayi Komisyonu Sözcüsü Tahsin Tarhan’ın Ballıkayalar Tabiat Parkı ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum’a cevaplamaları için verdiği önergelere cevap geldi.

“Bakanlıklara göre ağaç kesimi yok, kesilen çalı çırpı”

KESİLECEK 17 BİN AĞAÇ BAKANLIKLARA GÖRE ÇALI ÇIRPI

Tahsin Tarhan, “Ballıkayalar Tabiat Parkı’nın içinden de geçen Kuzey Marmara Otoyolu Projesinde bölgede bulunan 17 Bin Ağaç kesilecek. Ancak bu alan Bakanlığa göre küçük bir kısım. Bakanlık açıklamasında bu alanın 37.746 metrekare olduğu söylemiş ve buradaki 17 bin ağaç aslında çalı, çırpı niteliğindeki maki bitki örtüsü olduğunu iddia ediyor. Yazıktır, yazık” dedi.

BAKANLIKLAR UYDU FOTOĞRAFLARINI GÖRMÜYOR MU?

Tahsin Tarhan, “ Bakanlıkların her biri ayrı ayrı Ballıkayar’da ağaç kesimi yok kesilen çalı çırpı, maki diye cevap veriyor. El insaf demekten başka bir şey dilime gelmiyor. Sadece uydu fotoğraflarına bakarak Ballıkayarlar’daki orman ve ağaç tahribatını görürsünüz. Bağlantı yolunun ve kavşak alanının ise Ballıkayalar’ın dışına çekilmesi kısıtlı bir alan olduğu için yapılamamış deniyor. Yine yol ve köprü yapımı uğruna tabiatı yok eden anlayış ile karşı karşıyayız” dedi.

TABİAT PARKI HAFRİYAT ALANINA DÖNDÜ

Tahsin Tarhan, “Tabiat parkı hafriyat alanına dönmüş, yetkili Bakanlıklar hala olumlu Çed raporu var açıklamasında bulunuyor. Ballıkayalar’da 200 milyon yılda oluştuğu bilinen Kanyonunun popülasyonunu bozduktan sonra olumlu çed raporunuz olsa ne olur. Nesli tükenme tehlikesi yaşayan binlerce canlı türüne ağaçları kesiyoruz ama olumlu çed raporumuz var mı diyeceksiniz. ” dedi.



NOT: Bakanlıktan gelen 17 Bin Ağacın çalı olduğunu iddia eden önerge cevabı ektedir.



