Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün’den sağlık açıklaması

AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi ve Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, görev alanı olan sağlıkla ilgili hafta sonu önemli açıklamalar yaptı. Kentimizin sorunlarına karşı önemli çalışmalar yapan Zeki bey, bu kez sağlıkla ilgili Başbakan yardımcısı Fikri Işık, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve İl başkanıyla yaptığı toplantılar hakkında basını bilgilendirdi. İl binasında gerçekleştirdiği basın açıklamasında kent ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aygün basın açıklamasında sağlık tesislerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek, “31 Ocak Çarşamba günü Başbakan Yardımcımız, büyükşehir belediye başkanımız, il başkanımızla birlikte Ankara’da toplantı yaptık. Kocaeli’nin sorunlarını konuştuk. Sorumluluk alanım olan sağlık konusunda Sağlık bakanımızla görüşme yaptık. Birçok hastanemiz devreye alındı. Devlet hastanemizin resmi açılışını başbakanımız ya da sağlık bakanımızla yaptırmak istiyoruz. Gölcük Devlet Hastanesi için Yüzbaşılarda 50 dönümlük bir arazi tahsis ettik. Askeri hastaneleri de kapsayacak bir şekilde 300 yataklı bir hastanenin temeli bu mart ayında atılacak. Gebze Fatih Devlet Hastanesinin yüzde 93’ü tamamlandı. Müteahhitler arasında ekonomik sıkıntı çıktığı için bir miktar gecikme oldu. En kısa sürede açmak istiyoruz bu hastanemizi de” dedi.

ŞEHİR HASTANESİ 2019’DA

“Derince Eğitim ve Araştırma Hastanemiz ihtiyaçları karşılamıyor” diyen Zeki Aygün, “Askeri hastanenin 140 dönümünü aldık. 50 dönümü büyükşehir tarafından sağlık bakanlığına devredecek. Ve 600 yataklı bir hastane yapılacak. Rotary kulübünün tahsis ettiği diş hastanesini de burada aynı kampüs içerisine alıyoruz. Çayırova’da da 50 dönüm alanın tahsisi hazır. Oradaki iki parça olan araziyi tek parça haline getirip sağlık bakanlığına tahsis edilecek. Çayırovalılar hastane istiyordu biz de sözümüzü yerine getiriyoruz. 200 yataklı bir hastane yapacağız. Darıca Farabi Hastanesinde çalışmalarımız devam ediyoruz. Orayı araştırma geliştirme hastanesi yapacağız” şeklinde konuştu. Şehir Hastanesine ilişkin açıklamalarda bulunan Aygün, “Kocaeli Şehir hastanesi 1180 yataklı. Yüzde 20’si tamamlandı. Bölgeye hitap eden bir hastane. Çok kapsamlı bir hastane olacak. 2020 Mart sonu gibi bitmesi planlanıyor anlaşmada. Fakat biz 2019 seçimleri öncesi hizmete sokmayı düşünüyoruz şehir hastanesini. Mart sonu itibariyle sağlık bakanlığı 29 bin personel alıyor. Biz eksik personel talebimizi ilettik. Bu 29 bin personelden Kocaeli’nin de ihtiyaç duyduğu personel eksiği sağlanacaktır. Özellikle çocuk cerrahisi ve kadın doğum konusunda eksikliklerimiz var. Arkadaşlarımız nöbet konusunda sıkıntı çekiyorlar” dedi.

Zeki beyin açıklamalarında en önemli kısım bana göre Darıca Farabi Devlet Hastanesi’nin araştırma hastanesine dönüştürülmesi oldu. AK Parti’nin 2015 seçim vaatleri arasında yer alan bu konuda Başbakan Yardımcısı Fikri Işık bölgemize söz vermişti. Bizler Zeki beyden üyesi olduğu Sağlık Komisyonu olarak bu çalışmayı takip etmesini ve bölgemize bu konuda beklenen müjdeyi vermesini bekliyoruz.

SAĞLIK DA YENİ DÖNEM

Öte yandan Sağlık Bakanlığı acil servislere yönelik yeni düzenlemeyi hayata geçirdi. Türkiye genelinde 63, ilimizde ise sadece Farabi ve Fatih Devlet Hastanelerinde uygulanacak yeni sistem acil servislerde ki yığılmaların önüne geçecek. Yeni uygulamayla Acil servislerde yeni dönemde gelecek yenilikler şunlar: Hastanelerde standart poliklinik hizmetlerinde ‘Mesai Kaydırma veya Vardiya Branş Polikliniği Uygulaması’ yapılacak. Acil servise başvuran hastalara sağlık personeli ile etkin triaj yapılarak, sarı alan muayenesi gerekmeyen hastalardan öncelikle acil servis yeşil alanında muayene olması gerekenlere ‘Yeşil Alan 1’ kodu verilerek, acil serviste genel tabip muayene polikliniklerinde bakılması sağlanacak. Öncelikle çocuk sağlığı ve hastalıkları, iç hastalıkları, kulak burun boğaz hastalıkları ve ortopedi ve travmatoloji branşları ile birlikte, hastanelerin acil servislerinde yeşil alan hasta oranı ek poliklinik açmayı gerektiren diğer branşlar için de acil servis alanı dışında ve yakın yerleşiminde olmak koşuluyla, ‘Yeşil Alan 2’ kodu ile poliklinik açılacak. Sarı alan muayene ve kısa müşahedeleri iki saati geçmeyecek şekilde planlanacak. İki saatten fazla acil gözlem veya takip gereken hastaların acil servis bünyesindeki acil yataklı servislerde gözlemi ve tedavisi sağlanacak. Acil servislerde uzun yatışlar ve klinik hasta takipleri engellenecek.

VARDİYA BRANŞ POLİKLİNİĞİ

Acil serviste hastası olup 8 saatten fazla gözlemde tutan ve kliniğine almayan branşlarda Merkezi Yatış Otomasyonları üzerinden, bu hasta yatırılana kadar normal hasta yatışı yetkisi kısıtlanacak. Acil servis hastalarında radyoloji ve laboratuvar süreçleri hızlandırılacak. Mümkün ise Mesai Kaydırma veya Vardiya Branş Polikliniği uygulaması için rutin laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri için de ek mesai uygulaması yapılacak. Gerektiğinde hastane idaresinin acil kabulü yüksek olan klinikler için diğer kliniklerce yoğun kullanılmayan hasta yatakları ilgili kliniğin yatağı haline dönüştürülecek. Özellikle acil cerrahi endikasyonu konulan hastaların yoğun bakım yatağı ihtiyaçları bir yoğun bakım sorumlusu tarafından belirlenecek. Yoğun bakımlarda yer olmaması halinde acil hasta mağduriyetini önlemek için postop ara bakım üniteleri düzenlenecek.