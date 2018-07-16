Kocaeli Milli İrade meydanında buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Valiliği ve Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda, 251 demokrasi şehidi ve tüm şehitler için görkemli bir etkinlik yapıldı. Etkinlik, 15 Temmuz Pazar akşamından 16 Temmuz Pazartesi sabahına kadar aralıksız devam etti. Milli birlik ve beraberlik duygusunun yoğun olduğu gecede Türkiye’nin farklı illerinden gelen 251 hafız, sahnede oluşturdukları “Önce Vatan Dediler” yazısı ve Türkiye haritası koreografileriyle vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı. 251 hafız, şehitlerimiz için okudukları hatimlerin son cüzünü gecede tilavet etti. Kent protokolünün ve vatandaşların akın ettiği gecede Kocaeli İl Müftüsü Yusuf Doğan’ın öncülüğünde dualar edilirken, protokol mensupları ellerinde Türk bayrakları ile sahneye çıkarak “Türkiyem” adlı eseri seslendirdi.



ANLAMLI PROGRAMA YOĞUN İLGİ

Anma programında Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Genel Sekreter İlhan Bayram, Başkan Vekili Zekeriya Özak, EDOK Komutanı Kazım Dalkıran, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Muhammet Hasan Aslan, Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça, AK Parti İl Başkanvekili Abdullah Eryarsoy, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, BBP İl Başkanı Serhat Duyar, Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, gaziler ve şehit aileleri, çok sayıda STK temsilcisi ve binlerce vatandaş katıldı.

“ÖMER HALİSDEMİRLERİ ÇOCUKLARIMIZA ÖRNEK GÖSTERECEĞİZ”

Programda açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “15 Temmuz gecesi vatanımız için canını seve seve feda eden şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Gazilerimize de hayırla anıyorum. Rabbim onlara da hayırlı bir ömür versin. Kurşunların namlunun önüne geçen şehit kardeşlerimizi örnek alacağız. Şehit Ömer Halisdemir’leri çocuklarımıza örnek göstereceğiz. Ülkesi için vatanı için kendisini tankın önüne atan inşalarımızı örnek alacağız. Şehitlik bizim inancımızda rütbelerin en büyüğü, her Müslüman Türk Evladının en büyük özlemi Allah için şehit olmaktır.” şeklinde konuştu.

BAŞKAN: “HEP BİRLİKTE TÜRKİYE OLACAĞIZ”

Başkan Karaosmanoğlu “15 Temmuz’u unutmayacağız. Gazilerimizi de şehitlerimizi de unutmayacağız. 15 Temmuz ne anlam ifade ediyor. Atalarımızın bir sözü var. Su uyur düşman uyumaz. Bir daha 15 Temmuz’u yaşamamak için kardeşliğimiz, birliğimiz, beraberliğimiz, bayrak sevgimiz, vatan sevgimiz, insan sevgimiz, adalete ve demokrasiye bağlılığımız namusumuz gibi değerlidir. Düşman yeni yeni tuzaklar kurabilir. 15 Temmuz’a uzanan elleri, sevenleri de unutmuyoruz. Onların uzantıları var. Mutlaka fark edeceğiz onları. Dünyanın gözü üzerimizde. Başkaları istemese de kıskansa da biz yolumuza inanarak devam edeceğiz. Düşman aslında bunu yapıyor da. Onun için güçlü olacağız, bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız” dedi.

KARAOSMANOĞLU: “TÜRK HALKI KADİRŞİNAS MİLLETTİR”

Türk halkı kadirşinas bir millettir. 15 Temmuz’dan sonra Ömer ismi, Halis ismi doğan bebeklere daha çok verildiğini öğreniyoruz. Ne kadar güzel bir kadirnaslıktır. Bu ne kadar güzel bir hatıradır. Türkiye geleceğe emin adımlarla kararlılıkla devam edecek. Türk halkında liderine bağlılıkta çok önemli. 15 Temmuz’da bizim en büyük şansımız güçlü bir liderin başımızda olmasıdır. Halkın güvendiği, halkın içinden, insan sevgisi olan, olduğu gibi görünen ve göründüğü gibi olan, her zaman haktan ve halktan yana olan bir liderin etrafında birleşmemizde bu mikrobu önemli ölçüde temizlememizde etkili oldu” ifadelerini kullandı.

IŞIK: “BU MİLLETLE NE KADAR İFTİHAR ETSEK AZDIR”

Programda konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, “Zor olaylar milletlerin derecesini adeta milletlerin kaç ayar olduğunu gösterir. İzmit’teydim o gün. O dönemde Milli Savunma Bakanıydım. Bakanlığımın 50. günüydü. Bu milletin darbeyi kabul edeceğini zannettiler. Ama öyle olmadığını gördüler. O gece millet bir bütün olarak bu hain darbecilere karşı durmayı bildi. Sizlerle, bu milletle ne kadar iftihar etsek azdır. O gece canını hiçe sayarak koşan sokakta hain darbecilere set olan 2 bin 193 gazimiz var. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Özellikle bundan sonra 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız. Unutmayacağız çünkü 251 canımızı kaybettik, 2 bin 193 gazimiz var; unutturmayacağız ki bir daha benzer olaylar başımıza gelmesin” dedi.

AKSOY: “MİLLETİMİZ DARBEYE KARŞI KOYDU”

Programda konuşan Vali Hüseyin Aksoy, “15 Temmuz gecesi Türkiye’de hain bir darbe teşebbüsü yapılmak istendi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası egemenliğin millete ait olduğunu söyler. O gece buna karşı koymak istediler. Ancak buna Türk milleti izin vermedi. Tüm Türkiye’de milletimiz darbe girişime karşı koydu. Bu mücadelede özellikle canı pahasına ortaya çıkan kahraman evlatları şehit verdik. Onlara Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize uzun, sağlıklı ömürler diliyorum. Böylesine önemli bir başarıya imza atan halkımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI