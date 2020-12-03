Kocaeli Muşlular Derneği Başkanı Canlı Yayın da

Gebze İle Malazgirt Kardeşliği Güçleniyor
İçişleri Başkanlığı sivil toplumla İlişkiler genel müdürlüğü tarafından desteklenen Kocaeli Muşlular derneğinin Malazgirt Projesi ilgi görüyor.
Proje kapsamın da gerçekleştirilen Gebze Malazgirt kardeşlik belediye olmasından sonra Gebze teknik Üniversitesi ile Muş Alparslan Üniversitesi arasından akademik ve işbirliği protokolü de imzalandı
Canlı Yayında Anlattı
Muş kardeşlik Platformu kurucu üyesi ve Kocaeli Muşlular Derneği Başkanı Kıyasettin Seçkin Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com canlı yayınında Gebze ile Malazgirt arasında kardeşlik çalışmaları ile ilgili İsmail Kahraman`ın sorularını cevaplandırdı.
Dernek Başkanı Seçkin Gebze ve Kocaelili sanayici ve iş insanlarını Muş ve Malazgirt`e yatırım yapmaya davet etti .