Kocaeli Muşlular Derneği Başkanı Canlı Yayın da

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Belgesel Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın Kocaeli Muşlular Derneği Başkanı Kıyasettin Seçkin ile yaptığı canlı yayın.

Gebze İle Malazgirt Kardeşliği Güçleniyor

İçişleri Başkanlığı sivil toplumla İlişkiler genel müdürlüğü tarafından desteklenen Kocaeli Muşlular derneğinin Malazgirt Projesi ilgi görüyor.

Proje kapsamın da gerçekleştirilen Gebze Malazgirt kardeşlik belediye olmasından sonra Gebze teknik Üniversitesi ile Muş Alparslan Üniversitesi arasından akademik ve işbirliği protokolü de imzalandı

Canlı Yayında Anlattı

Muş kardeşlik Platformu kurucu üyesi ve Kocaeli Muşlular Derneği Başkanı Kıyasettin Seçkin Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com canlı yayınında Gebze ile Malazgirt arasında kardeşlik çalışmaları ile ilgili İsmail Kahraman`ın sorularını cevaplandırdı.

Dernek Başkanı Seçkin Gebze ve Kocaelili sanayici ve iş insanlarını Muş ve Malazgirt`e yatırım yapmaya davet etti .