banner558
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli Muşlular Derneği Başkanı Canlı Yayın da

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Belgesel Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın Kocaeli Muşlular Derneği Başkanı Kıyasettin Seçkin ile yaptığı canlı yayın.

Kocaeli Muşlular Derneği Başkanı Canlı Yayın da

03 Aralık 2020 Perşembe 09:44

  Gebze İle Malazgirt Kardeşliği Güçleniyor
İçişleri Başkanlığı sivil toplumla İlişkiler genel müdürlüğü tarafından desteklenen Kocaeli Muşlular derneğinin  Malazgirt Projesi ilgi görüyor.
Proje kapsamın da gerçekleştirilen Gebze Malazgirt kardeşlik belediye olmasından sonra Gebze teknik Üniversitesi ile Muş Alparslan Üniversitesi arasından akademik ve işbirliği protokolü de imzalandı 
   Canlı Yayında Anlattı 
Muş kardeşlik  Platformu  kurucu üyesi  ve  Kocaeli  Muşlular Derneği Başkanı Kıyasettin Seçkin Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com canlı yayınında  Gebze ile Malazgirt arasında kardeşlik çalışmaları ile ilgili  İsmail Kahraman`ın sorularını cevaplandırdı.
Dernek Başkanı Seçkin Gebze ve Kocaelili sanayici ve iş insanlarını Muş ve Malazgirt`e yatırım yapmaya davet etti .
Dernek Başkanı Seçkin`in önemli açıklamalar yaptığı Gebze gazetesi  canlı yayın linkini sizlerle paylaşıyoruz.

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/226935978847377





Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
CUMA HUTBESİ CUMA HUTBESİ
Kocaeli'de engelli bireylere otobüslerde Kocaeli'de engelli bireylere otobüslerde "ulaşım...
Başkan Büyükakın, Endonezya Başkansolosu Asari’yi Ziyaret Etti Başkan Büyükakın, Endonezya Başkansolosu Asari’yi...
24 yaşındaki genç mezarlıkta ölü bulundu 24 yaşındaki genç mezarlıkta ölü bulundu
Başkan Şayir; “Her zaman onların yanındayız” Başkan Şayir; “Her zaman onların yanındayız”
Engelsiz Ulaşım Asistanı’yla Ulaşımda Engel Yok Engelsiz Ulaşım Asistanı’yla Ulaşımda Engel...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

CUMA HUTBESİ
Diyanet işleri başkanlığının 04.12.2020 tarihindeki cuma sohbet konusu ENGELLİLİK: CENNETE KAVUŞTURAN...

Haberi Oku