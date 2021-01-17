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KOCAELİ OLİMPİYAT YILDIZLARI PROFESYONEL CİMNASTİK KULÜBÜNE VALİ SEDDAR YAVUZ ZİYARETİ

İlimizin cimnastik branşında lider kulübü olan, alınan başarılar, hayata geçirilen projeleriyle türk sporuna damga vuran ve ilimizin başarılı eğitimcilerinden Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Cimnastik Kulübümüzün Başkanı Tolga Havuç ve Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Örücü geçtiğimiz dönem yeni göreve başlayan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’u ziyaret ederek hem hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu hemde kulüp çalışmaları hakkında Vali Yavuz’a bilgi verdi…

KOCAELİ OLİMPİYAT YILDIZLARI PROFESYONEL CİMNASTİK KULÜBÜNE VALİ SEDDAR YAVUZ ZİYARETİ

17 Ocak 2021 Pazar 12:39

 İlimizin cimnastik branşında lider kulübü olan, alınan başarılar, hayata geçirilen projeleriyle türk sporuna damga vuran ve ilimizin başarılı eğitimcilerinden Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Cimnastik Kulübümüzün Başkanı Tolga Havuç ve Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Örücü geçtiğimiz dönem yeni göreve başlayan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’u ziyaret ederek hem hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu hemde kulüp çalışmaları hakkında Vali Yavuz’a bilgi verdi… Vali Yardımcısı Ali Ada, Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk ve İl Müdür Yardımcısı Ziya Ülhak Sarıgül’ün de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Havuç; alınan başarılar, tesis planları ve yatırımları, 2021 yılı yapılacak faaliyetler, Başiskele’deki Olimpik merkez başta olmak üzere bir çok konu ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu… Program sonunda ise Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’u Olimpik merkeze davet eden Başkan Havuç kulüp özel atkısını takdim etti. Ayrıca spora ve sporcuya canı gönülden destek veren Vali Yavuz’a ve ekibine teşekkür etti.
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