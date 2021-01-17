KOCAELİ OLİMPİYAT YILDIZLARI PROFESYONEL CİMNASTİK KULÜBÜNE VALİ SEDDAR YAVUZ ZİYARETİ

İlimizin cimnastik branşında lider kulübü olan, alınan başarılar, hayata geçirilen projeleriyle türk sporuna damga vuran ve ilimizin başarılı eğitimcilerinden Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Cimnastik Kulübümüzün Başkanı Tolga Havuç ve Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Örücü geçtiğimiz dönem yeni göreve başlayan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’u ziyaret ederek hem hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu hemde kulüp çalışmaları hakkında Vali Yavuz’a bilgi verdi…