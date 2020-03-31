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Kocaeli önlemleri devam ettiriyor

Kocaeli önlemleri devam ettiriyor

Kocaeli önlemleri devam ettiriyor

31 Mart 2020 Salı 19:46

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı spor hocaları, "Evde Spor Yap Projesi" ile vatandaşların evlerine konuk oluyor.

Spor salonlarının tedbir amaçlı kapatılmasının ardından kısa videolar halinde hazırlanan paylaşımlarda, hocalar öncelikle evde yapılabilecek spor hareketlerini aktarıyor.

Spor hocalarının yaptıkları egzersizler, sosyal medya üzerinden paylaşılıyor. Bu sayede hem öğrencilerin hem de ailelerinin zinde kalması sağlanıyor.

Açma germe ile basit jimnastik hareketleri ve eğlenceli hayvan yürüyüşleri gibi egzersizlerle vatandaşlar hem eğleniyor hem de hareketsiz kalmıyor. 

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, koronavirüse karşı evlerinde kalan vatandaşların kesintisiz temizlik ve içme suyu ihtiyacını karşılamak ve altyapı hatlarının düzenli çalışmasını sağlamak için 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Bu arada, Kartepe Belediyesi zabıta ekipleri, marketler için yayımlanan genelgedeki önlemler hakkında bilgilendirme afişleri astı.

İlçede Alo Evlat Sağlık Kulübünün 65 yaş üstü vatandaşların alışveriş, maaş çekimi, ilaç yazdırmaları, fatura ödemeleri gibi hizmetleri de devam ediyor.

Başiskele ve Dilovası ilçelerinde, belediye ekiplerince, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokak hayvanlarının ihtiyaçları karşılanıyor. Ekipler, hayvanlar için gün boyu mama dağıtıyor. 



AA
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