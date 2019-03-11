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“Kocaeli Pabuçları”

Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi – Kültürü Sempozyumu’nda Kocaeli’de üretilen ürünlerin ve bunların ticaretleri konuşuldu.

'Kocaeli Pabuçları”

11 Mart 2019 Pazartesi 09:57

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kent tarihine katkı sunmak amacıyla düzenlediği Tarih Sempozyumlarının 6’cısı devam ediyor. Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi – Kültürü Sempozyumu’nun 2’nci gününde Gazi Süleyman Paşa Salonu’nda gerçekleşen oturumda konuşma yapan Doç. Dr. Emine Dingeç, Kocaeli pabuçlarının esirler tarafından giyildiğini belirterek Osmanlı katiplerinin bunları kayıt altında tutarken İznik ve Kandıra pabuçları olarak ifade ettiklerini belirtti.

Prof. Dr. Mesut Çapa’nın oturum başkanlığını yaptığı sempozyuma Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nden Doç. Dr. Emine Dingeç, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Dr. Osman Serkan Arkı ile Doç, Dr. Yılmaz Mahmutoğlu, Sakarya Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Tülin Çoruhlu, Çankırı Karatekin Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi İsmet Sarıbal ve TBMM Milli Saraylar Hereke Halı ve İpek Kumaş Fabrikası’ndan Emine Akyılmaz Günaydın katıldı.

Doç. Dr. Emine Dingeç, “Kocaeli Pabuçları” üzerine konuşmasını gerçekleştirdi. Dr. Osman Serkan Arkı ile Doç, Dr. Yılmaz Mahmutoğlu ise birlikte “Kocaeli’nin Antik Dekoratif Taşlarını” konu aldı. Dr. Öğr. Üyesi Tülin Çoruhlu da Kocaeli’de üretilen ipek ve ipekböcekçiliğini konuklara aktardı. Dr. Öğr. Üyesi İsmet Sarıbal, Kandıra Kazası Deavi Meclis tutanaklarından bahsederken Emine Akyılmaz Günaydın, Hereke Halısı’nın tarihi sürecini anlattı.

KOCAELİ’DE ÜRETİLEN PABUÇLAR

Doç. Dr. Emine Dingeç, “Bir kişinin pozisyonunu anlamak ayakkabıya bakarak anlaşılır. Osmanlı zamanında da ayakkabı önemliydi. Padişahlar gönderdikleri fermanlarla farklı milletlerden olan vatandaşların aynı tip ayakkabı giymesini isterdi. Herkes ayakkabılara baktığında kimin hangi mezhepte ya da ırkta olduğunu anlayabiliyordu. Osmanlı zamanında da katiplerin yazdıkları notlarda esirlerin Kandıra, İznik pabucu giydiklerine dair ifadeler göze çarptı. Katibin yazdıkları notlarda bu pabuçların Kocaeli’de üretildiğini direk anlıyoruz. Bu da Kocaeli’nin pabuca dair önemi olduğunu gösteriyor. Kocaeli’nin pabuç üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu görüyoruz” dedi.

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