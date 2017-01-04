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Kocaeli polisi güvenlik önlemlerini arttırdı

Raina saldırganı Kocaeli’de görüldü ihbarı polis tedbirlerini genişletti. İstanbul’da bir gece kulübüne yapılan saldırıda 39 kişiyi öldüren saldırganın Kocaeli’de görüldüğü ihbarları sonrasında polis ekipleri önlemleri arttırarak GBT uygulamalarını sıklaştırdı. Ortaköy'de 39 kişiyi öldüren teröristin, dün akşam saatlerinde Kocaeli Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde görüldüğü ihbarlarıyla polis alarma geçmiş yapılan incelemede ihbar asılsız çıkmıştı. Kısa sürede çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği aramalar sonrasında belirlenen eşgale uygun kişiye rastlanmamıştı. Benzer ihbarların giderek artması üzerine ise Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yapılan GBT uygulamalarının sayıları arttırıldı. İl genelinde uygulamalarını belirlenen aralıklarla sürdüren ekipler, son olarak Kartepe ilçesi Çuhane caddesi üzerinde çok sayıda asayiş ve motorize polis ekiplerince GBT uygulaması yaptı. Durdurulan araçlarda arama yapan polis ekipleri, araç içindeki kişilerin ise kimlik sorgularını yaparak evraklarında eksikleri olmayan araçların geçişlerine izin verdiler. Yapılan uygulamada herhangi bir olumsuzluğa rastlamayan ekipler yaklaşık bir saatlik uygulamayı sonlandırarak bölgeden ayrıldılar.

Kocaeli polisi güvenlik önlemlerini arttırdı

04 Ocak 2017 Çarşamba 22:32

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Kocaeli Polisi Güvenlik önlemlerini Arttırdı
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