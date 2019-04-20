Kocaeli Renklendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu sene 11’cisini düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen misafir çocukların gerçekleştirdiği kortej yürüyüşüyle başladı. Saat Kulesi’nden başlayıp Büyükşehir Hizmet Binası’nın önüne kadar geleneksel kıyafetleriyle Kocaelilileri selamlayan 47 ülkeden yaklaşık 1100 çocuk, dünyaya barış ve kardeşlik mesajları verdi. Geleneksel kıyafetleri ile kortej yürüyüşünü gerçekleştiren dünya çocukları renkli görüntüler oluşturdu.



VATANDAŞLAR, DÜNYA ÇOCUKLARINA ALKIŞLARLA EŞLİK ETTİ

Renk, ırk, dil ayrımının olmadığı birlik ve beraberliğin ön plana çıktığı kortej yürüyüşünde, 47 ülke çocukları geleneksel danslarıyla Kocaelilileri selamladı. Dünya çocuklarının kortejini, kent merkezinde vatandaşlar ilgiyle takip etti. Vatandaşlar farklı ülkelerden Kocaeli’ye gelen 1100 çocuğa alkışlarla eşlik ederken cep telefonlarıyla bu ölümsüz anı kaydetmeyi ihmal etmedi.





BAŞKAN DOÇ. DR. BÜYÜKAKIN KARŞILADI

Dünya çocuklarını, Büyükşehir Belediyesi önünde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Yeşildal ile Raşit Fidan, daire başkanları ve Büyükşehir personeli karşıladı. Başkan Doç. Dr. Büyükakın, çocukların arasına girerek onlarla sohbet etti. Daha sonra Başkan Büyükakın, 47 ülkeden gelen 1100 çocukla birlikte toplu hatıra fotoğrafı da çektirdi.

“FARKLILIKLARIN ZENGİNLİK OLDUĞUNU ÖĞRENECEKSİNİZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın yaptığı konuşmada, ”Sevgili Çocuklar, Kocaeli’ne, Türkiye’ye, Çocuk Bayramı’na hoş geldiniz. Diliyorum ki hoşça zaman geçirirsiniz” ifadelerini kullanarak; “Burada dünyanın dört bir yanından gelen kardeşlerinizle buluşacaksınız. Ülkelerinizin kültürünü tanıtacaksınız. Ülkemizin, Türkiye’mizin kültürünü tanıyacaksınız. Birbirinizle kucaklaşıp, sevinci, neşeyi, kardeşliği paylaşacaksınız. Farklı ülkelerden farklı insanlarla tanışacaksınız. Farklılıkların bir zenginlik olduğunu öğreneceksiniz” dedi.





“DOSTLUK VE SEVGİNİN TEMSİLCİSİ OLDUNUZ”

23 Nisanı, ülkemizin dört bir köşesinde sevinçle kutlandığını kaydeden Başkan Büyükakın, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu bayramı varlığınızla anlamlandırdınız, güzelleştirdiniz. Birlik ve beraberliğin, dostluk ve sevginin temsilcisi oldunuz. Şehrimizi şenlendiren siz sevgili çocuklara ve başta aileleriniz ve grup liderleriniz olmak üzere buraya gelmenize vesile olan herkese tekrar teşekkür ederim. Sayılı gün çabuk geçer derler. Güzel günler, unutulmaz anlar su gibi akıp geçer. Bu zamanı iyi değerlendirin” şeklinde konuştu.

“BİRLİK VE BERABERLİĞİNİZ TÜM DÜNYAYA ÖRNEK OLSUN”

Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın konuşmasının sonunda, “Yaşadığınız her anın kıymetini bilin. Sizden dileğim; yaşadıklarınızı, gördüklerinizi, hissettiklerinizi ülkenize döndüğünüzde başta anne babalarınız olmak üzere herkesle paylaşın. Paylaşın ki, bu güzellikler çoğalsın, paylaşın ki bu birlik ve beraberlik tüm dünyaya örnek olsun. Buradaki kardeşlerinizi, Türkiye’deki güzellikleri ve dostlukları sakın unutmayın. Onlar da sizleri unutmayacak. Gözlerinizin içi daima gülsün. Hepinizi teker teker sevgiyle kucaklıyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükakın’ın konuşmasının ardından hediyeleşmelere geçildi.





FUAR 21 NİSAN’DA START ALACAK

Uluslararası Çocuk Eğitim ve Eğlence Fuarı’nın etkinlik bölümü, 21 Nisan Pazar günü saat 10.00’da Uluslararası Fuar Merkezi’nde başlayacak. Resmi açılışın 14.00’de yapılacağı fuarda katılımcılar ve 47 ülkeden festival için Kocaeli’ye gelen 1100 çocuk, tiyatrodan kukla oyunlarına konserden bilim gösterilerine kadar birçok etkinlikle doyasıya eğlenip unutulmaz anlar yaşayacak.





FESTİVALİN EN DUYGUSAL ANLARI

Her sene olduğu gibi bu yılda festivalin en duygusal anları son gününde yaşanacak. 24 Nisan Salı günü dünya çocukları, evlerine dönmek için yanlarında kaldıkları Kocaelili ailelerden ayrılacak. Dünya çocuklarına annelik ve babalık yapan Kocaelili veliler ile misafir çocuklar tekrar görüşmek dilekleriyle vedalaşacak.