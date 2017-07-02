banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli sahillere akın etti

Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan sahiller sıcak yaz aylarında vatandaşların uğrak noktası oldu.

Kocaeli sahillere akın etti

02 Temmuz 2017 Pazar 15:00

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan sahiller sıcak yaz günlerinde vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Mavi Bayraklı plajlara akın eden vatandaşlar yaz sıcağını serin sularda atıyorlar.
 
MAVİ BAYRAKLI PLAJLAR
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Mavi Bayraklı plajlar da yoğun ilgi görüyor. Kocaeli genelinde bulunan 4 adet mavi bayraklı plaj kaliteleriyle ön plana çıkıyor. Karamürsel Altınkemer Sahili, Cebeci Halk Plajı, Bağırganlı Halk Plajı ve KerpePlajı’nı tercih eden vatandaşlar büyük bir konfor ile denizin tadını çıkarıyorlar. Ayrıca yapımı tamamlanan ve sadece kadınlara hizmet veren Kadınlar Plajı bayanlar tarafından ilgi görüyor.
 
KOSKEM HER YERDE
Sahillerde güvenliği elden bırakmayan Büyükşehir Belediyesi doğabilecek tehlikelere karşı cankurtaran ekibini de plajlarda hazır tutuyor.170 kişilik ekip ile sahillerin genelinde görev yapan ekiplere ayrıca sağlık ekipleri de destek veriyor.
 
HİJYENİK KUMLAR TAŞINDI
Sahillerde vatandaşların güneşlendiği kumların hijyenik özelliğine sahip olması dikkat çekiyor. Hijyenik kumlar Cebeci ve Babalı sahillerin biriken kum tepeciklerinden alındı. Atık durumda olan bu özel kumlar kamyonlarla alındı. İhtiyaç duyulan sahillere getirilen bu kumlar özel makinalar ile elenerek son haline getirildi. Ardından özenle sahillere serilen kumlar plajlara bambaşka bir hava getirdi. Sahillere 2 bin 500 kamyon ile 26 bin 500 ton kum serildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
DARICA’LI ÇOCUKLARIN SÜNNET SEVİNCİ DARICA’LI ÇOCUKLARIN SÜNNET SEVİNCİ
Şeker’den İlhan Bayram’a ziyaret Şeker’den İlhan Bayram’a ziyaret
Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı
Aksoy’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor Aksoy’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor
Enkaz altından rekortmenliğe Enkaz altından rekortmenliğe
Oto klima kullanmanın püf noktaları Oto klima kullanmanın püf noktaları
Yukarı Çık

banner149

DARICA’LI ÇOCUKLARIN SÜNNET SEVİNCİ
Darıca Belediyesi tarafından bu yıl 13. düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni’nde 600 çocuk sünnet olarak...

Haberi Oku