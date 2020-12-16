Kocaeli Sanayi Odası 2021 Yılı Bütçesi 21 Milyon TL

Pandemi nedeniyle Online olarak yapılan KSO’nun Aralık ayı Meclis toplantısında 2021 yılı bütçesi 21 milyon lira olarak Meclis üyelerinden onay aldı.

Kocaeli Sanayi Odası’nın Aralık ayı Meclis toplantısı’nda ilk sözü alan Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sözlerine “ Hakkari Çukurca’da çıkan çatışmada şehit olan askerimize ve Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şehit düşenlere rahmet ve ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum.” Diyerek başladı.

Daha sonra ekonomik değerlendirmelerde bulunan KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Biliyorsunuz, 3. Çeyrekte yüzde 6,7 oranında büyüdük.Bu oran bize 2020 yılını pozitif büyüme ile kapatma şansı sağlayacağını düşünüyoruz. İkinci çeyrekte ekonomimizde ciddi oranda bir küçülme yaşamıştık. Üçüncü çeyrekte ise pandemi kaynaklı kısıtlamaların normalleştiği bir dönemdi. 6,7’lik büyüme: -dayanıklı tüketim harcamalarındaki genişleme ve -sanayi üretiminin katkısı ile oldu. Son kısıtlamalardan ve baz etkisi nedeniyle yılın son çeyreğinde yüzde 1-2 aralığında pozitif bir büyüme gelebileceğini öngörüyoruz”

Kasım ayında; İhracatımızın 16,1milyardolar (- yüzde 1) , İhracatta kasım ayında da beklediğimiz rekor, ne yazık ki pandemideki ikinci dalganın etkisi ile sınırlı kaldığını vurgulayan Başkan Zeytinoğlu, “Kasım ayı yıllık ihracatımız 167,1 milyar dolar 2020 yılı toplam ihracatımızın 167,5 milyar dolar olacağını tahmin ediyoruz. (2018 yılı ihracat 167,9 milyar dolar)Yeni Ekonomi Programında konulan hedefi şimdiden yakalayabileceğimizi görüyoruz. (165,9 milyar dolar)

Aşı ile normalleşme başlarsa; önümüzdeki yıl aylık bazda17 milyar doların üzerinde ihracat rekorları kırmayı bekliyoruz.

Maalesef en büyük pazarımızdaki daralma bizim ihracatımızı da doğrudan etkiliyor. Diğer taraftan ihracat yaptığımız ilk 20 ülke içerisinde olup daha alt sıralara düşen pazarlarımız da var.

Örneğin Suudi Arabistan’a olan ihracatımız yüzde 53 gerilemiş.

*İthalat 21,2 milyar dolar (+ yüzde 16,1)

Altın ithalatı + yüzde 59 (2019 1,6 milyar dolar / 2020 2,7 milyar dolar)

Otomotiv ithalatı +yüzde 111 (2019 961 milyon dolar / 2020 2 milyar dolar)

İthalat alt kalemlerine baktığımızda (kasım),

-Yatırım malları + yüzde 32,63

-Hammadde (Ara) mallar + yüzde 9,7

Artışlar; yatırımlarda ve üretimdeki artışlara işaret ediyor.

-Tüketim malları + yüzde 41,37 (Bu kalemdeki artış azalmalı)

İhracat/ ithalatı karşılama oranı yüzde 76

-Altın hariç bu oran yüzde 86,3’e çıkıyor.

Ekim ayında yıllık Cari Açık 33,8 milyar dolara yükseldi

Aylık açık 273 milyon dolar

Aylık açık, dış ticaret açığının gerilemesi ile düşük geldi.

Ancak kasım ayında verilen yüksek dış ticaret açığı nedeniyle aylık olarak tekrar yükseleceğini öngörüyoruz.

Pandemi nedeniyle 2020 yılında turizm gelirlerinin yüzde 79 azaldı.

Bir evvelki yıl ocak-ekim ayları arasında hizmetler gelirimiz 31.7 milyar dolar iken, bu yıl aynı dönemde sadece 6.6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığımız da aynı oranda arttı.

Dolayısıyla cari açık veriyoruz.

2020 yılını 37 milyar doların üzerinde bir açık ile kapatacağımızı düşünüyoruz.

Sanayi Üretimi (ekim-yıllık) → + yüzde 10,2

Aylık + yüzde 1,1

Yıllık artış hızındaki yükselişi olumlu karşılıyoruz.

Ekim’de gerçekleştirdiğimiz rekor ihracat ve kapasite kullanım oranlarındaki artıştan bu artışı bekliyorduk.

Nisan mayıs aylarında ciddi daralmalar olmuştu. Onları yavaş yavaş telafi ediyoruz.

Önümüzdeki aylarda baz etkisi ile üretimdeki artışların devam edeceğini bekliyoruz.

Sanayi üretiminde yüzde 5-6’nın üzerinde büyümeler görebiliriz.

Dördüncü çeyreğe güçlü bir üretim performansı ile başladık.

Erken olmakla birlikte dördüncü çeyreği pozitif büyüme ile tamamlayabiliriz.

İşsizlik oranı (eylül) yüzde 12,7

(Geçen aya göre 0,5 puan / Bir önceki yılın aynı ayına göre 1,1 puan geriledi.)

İşgücüne katılımda önemli azalmalar olduğunu görmekteyiz.

Geçen yılın aynı dönemine göre;

-İstihdam edilenler 733 bin kişi geriledi

-İşgücüne katılım 1 milyon 282 bin kişi geriledi.

Bu nedenle işsiz sayısı → 550 bin kişi geriledi.

Aylık bazda baktığımızda ise iyileşmeler devam ediyor.

-İstihdam edilenler 153 bin kişi arttı.

-İşsiz sayısı 178 bin kişi geriledi.

Çalışan sayımızın ülkemize benzer ve gelişmiş ülkelerin oranlarına gelmesini hedeflemeliyiz.

Genç nüfustaki işsizlik oranımız ise yüzde 24,3 oldu.

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