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Kocaeli Şanlıurfa Göbeklitepe Fuarı'nda

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü; Şanlıurfa’da düzenlenen “Göbeklitepe Kültürel Miras ve Turizm Fuarı”’nda katılarak ilimizin tanıtımını gerçekleştirdi.

Kocaeli Şanlıurfa Göbeklitepe Fuarı'nda

08 Kasım 2019 Cuma 09:45

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin ardından Şanlıurfa’da düzenlenen “Göbeklitepe Kültürel Miras ve Turizm Fuarı”’nda yerini aldı.  İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Ayhan Zeren, Şube Müdür vekili Hülya Özer, Ayniyat Saymanı Turgut Dursun ve Turizm Personeli Seda Ulutürk'ten oluşan Kocaeli heyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın onayladığı etkinlikler arasında yer bu fuarda tanıtım standı açarak gelen ziyaretçilerine ilimizi anlatan broşür, CD ve tanıtım materyallerinden oluşan birer çanta hediye etti.

KENT PROTOKOLÜ STANDIMIZI ZİYARET ETTİ

Kent protokolünün büyük ilgi gösterdiği fuarın ilk günü gerçekleşen kurdele kesimi ve açılış töreninin ardından Kocaeli tanıtım standının ilk ziyaretçileri Şanlıurfa Vali vekili İsmail Çetinkaya ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Faruk Bayuk oldu. Konuklarını en iyi şekilde ağırlayan Kocaeli heyeti, gösterilen ilgiden oldukça memnun kaldı. Tarihi, kültürel ve kendine has yapısı ile dünyanın en kadim kentlerinden biri olan Şanlıurfa’da açılan fuar, 10 Kasım’a kadar açık olacak.

 

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