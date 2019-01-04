Kocaeli, Sarıkamış şehitleri için yürüyecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 6 Ocak Pazar günü, 90 bin askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı’nın 104. yılı anma etkinlikleri kapsamında, “Gençlik Şühedanın İzinde” temalı Sarıkamış Yürüyüşü düzenleyecek. Sarıkamış ruhunu Kocaeli’nde yaşatacak olan yürüyüş, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kocaeli Valiliği ile ortaklaşa tertip edilecek. Sarıkamış Yürüyüşü Yuvacık Barajı Yürüyüş Parkuru’ndan 09.30’da başlayacak. Tüm vatandaşların davetli olduğu anma yürüyüşü, baraj etrafındaki 7 km’lik turla tamamlanacak.