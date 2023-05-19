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Kocaeli Şehir Hastanesi'nde Dikkat Çeken Etkinlik

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde Dünya El Hijyeni Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte el hijyeninin önemi vurgulandı.

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde Dikkat Çeken Etkinlik

19 Mayıs 2023 Cuma 12:14

  El hijyenine farkındalık oluşturmak için hastanenin Enfeksiyon Kalite Kontrol Komitesi tarafından koordine edilen bilgilendirici etkinlik, çalışanların da ilgisini çekti. Etkinlik süresince antibakteriyel jel, el antiseptiği, kokulu sabun ve su ikram edildi, bilgilendirici broşürler dağıtılarak, el hijyeninin önemi vurgulandı. 
 Enfeksiyon Kalite Kontrol Komitesi Sorumlu Hekimi Dr. Semra Özgümüş, "Enfeksiyon hastalıklarının önlenmesinde el hijyeni sağlanması en etkili ve en ucuz yöntemdir. El hijyeni konusunda farkındalığı artırarak, sağlık çalışanlarını ve hastaları enfeksiyonlardan korumak etkinliğin ana amacıdır" dedi. 
 Standı, Hastane Başhekimi Op. Dr. Aziz Çardak, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Nihat Üstüner, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Halil Kaçar ve diğer hastane yöneticileri de ziyaret etti. Ziyaretçilerin antiseptik kullanımı sonrası her iki elleri de florosan ışıklı cihazın içine alınarak, etkili ve doğru el antiseptiği kullanımı değerlendirildi. 


İHA
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