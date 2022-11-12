Kocaeli Şehir Tiyatroları 25. Yılını Kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşen görkemli bir programla 25’nci yılını kutladı. Bu özel gece Şehir Tiyatrosu’nun tanıtım videosu ile başladı. Şehir Tiyatroları oyuncularından Nuri Karadeniz’in sunuculuğunu üstlendiği programda, Eylem Tanrıver 25’nci yıla özel “Nice Yıllara” adlı şarkıyı seslendirdi. Eski oyunlardan da tiratların sahnelendiği programa, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Figen Büyükakın, Büyükşehir Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Tarsus Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Çapar, Bursa Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ali Açıl, Denizli Şehir Tiyatrosu Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, Denizli Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Özdemir, İzmir Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Okan Kam, İzmir Şehir Tiyatroları Sahne Direktörü Ufuk Aşar, oyuncu Ahmet Somers, oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu ve çok sayıda misafir katıldı.

TÜRK TİYATROSU’NUN ZİRVESİNDE

Gecenin açılış konuşmasını yapan Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, “Artık tiyatromuz olgun bir sanat yuvası, Türk Tiyatrosu’nun zirvesine yerleşmiş bir marka. Bir tiyatroyu zirveye taşımak ve onu zirvede tutmak çok zordur. Ne şanslıyız ki kente değenler hep bu vizyonla sanata ve sanatçıya yaklaştılar. Değerli Başkanım Tahir Büyükakın nezdinde bizlere bu olanakları sağlayan tüm idarecilerimize ve tabii ki siz değerli izleyicilerimize teşekkür ederim” dedi. Kutlama programının sonunda Büyükşehir Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı Şehir Tiyatrosu oyuncularına plaketlerini takdim etti.

YENİ SEZON AÇILIŞI

Yılların birikiminin karşılığını alan ve altın çağını yaşayan Kocaeli Şehir Tiyatroları 25’nci yıl kutlama programının ardından bir kokteyl gerçekleştirdi. Daha sonra Afife Tiyatro Ödülleri’nde 264 oyunun içinden “En İyi Oyun” ödülüne layık görülen ve bu anlamlı ödülü tarihinde ilk kez İstanbul dışına taşıyan Vişne Bahçesi yeni sezonun açılışında sahnelendi. Yeni sezonda tiyatro severleri komedi türü ağırlıklı birbirinden muhteşem oyun bekliyor.

1,5 MİLYON SEYİRCİ ALKIŞLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, İzmit Şehir Tiyatroları adı

İle 1997 yılında kuruldu. Kurucu Genel Sanat Yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu’nun yaptığı şehir tiyatroları, 25’i oyuncu, 21’i teknik, 24’ü idari olmak üzere toplam 70 kişilik personeliyle, 11 Kasım 1997’de, altı saat süren Hamlet oyunuyla perdelerini açtı. 1998 yılında açılışı gerçekleşen Süleyman Demirel Kültür Merkezi ile yerleşik sahneye kavuşan Kocaeli Şehir Tiyatroları 2008 yılında gerçekleştirilen yeni bir sınav ile kuruma katılan 18 yeni meslektaşı ve yine yıllar içinde aralarına katılan sanatçı arkadaşlarıyla, bugün 63’ü oyuncu, 40’ı teknik, 58’i idari olmak üzere 161 kişilik kadroya ulaştı. 180 farklı prodüksiyon, 5500 temsil, sayısız turne ve festivaller ile değerine değer katan şehir tiyatrosu bir buçuk milyon seyirci tarafından alkışlandı. 25’nci yılını kutlayan Şehir Tiyatroları son olarak Afife Tiyatro Ödülleri’nde Vişne Bahçesi adlı oyunuyla “En İyi Oyun” ödülüne layık görülerek sanat serüvenini taçlandırdı.

KAHKAHA DOLU BİR SEZON SİZİ BEKLİYOR

Kocaeli Şehir Tiyatroları, yeni sezonda güleç bir repertuvarla seyircisini bekliyor. Dünyada gişe rekorları kıran, herkesin beğenerek izlediği Yoldan Çıkan adlı oyun 24 Kasım’da izleyiciyle buluşacak. Yine kahkaha tufanı yaratacak Masanın Altında oyunu ise Aralık ayında Oda Tiyatrosu’nda sahnelenecek. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde komedi unsuru içeren Yaşamak Mı Ölmek Mi? Oyunu da tiyatro severlerle buluşacak. Ay Carmela adlı oyunu ise Oda Tiyatrosu’nda seyircisini bekliyor olacak. Şehir Tiyatroları, çok sevilen eski sezon oyunlarıyla da yeni sezonda izleyicinin karşısına çıkacak. Şehir Tiyatroları, 11 Kasım’dan itibaren kapılarını tiyatro severlere açtı.















