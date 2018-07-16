Kocaeli Sera Gazı Çalışmaları Sürüyor

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi olan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği İnisiyatifi Projesi” araştırma bileşeni kapsamında 1.Paydaş Çalıştayı” gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı koordinasyonunda akademisyen, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, yerel kamu kurum, özel sektör, STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda paydaşların üzerine düşen görevler konuşuldu.

DEĞERLENDİRMELER YAPILDI

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ünal Bostan’ın açılış konuşması ile başlayan Çalıştay, yoğun çalışmalar ile devam etti. Çalıştay’da, Kocaeli genelinde sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğinin kaçınılmaz etkilerine karşı Kocaeli’nin daha dirençli bir kent haline getirilmesi için gerekli çalışmalar konusunda önemli değerlendirmeler yapıldı.

SERA GAZI ENVANTERİNİN HESPLANMASI

Çalıştayın ilk oturumunda REC Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman iklim değişikliği ve şehirler ilişkisini katılımcılarla paylaştı. Proje kapsamında Kocaeli ilinin sera gazı envanterinin hesaplanmasında gelinen nokta ve taslak sonuçlar, REC Türkiye Proje Yöneticisi Onur Akpulat tarafından katılımcılara aktarıldı. Eylem planı hazırlanmasına yönelik gerekli eylem alanlarının belirlenmesi ve oluşturulacak eylem fişlerini tanıtan REC Türkiye Proje Uzmanı Dursun Baş, çalışma grupları şeklinde gerçekleştirilecek eylem alanları belirlenmesi çalıştayına yönelik yönergeyi anlattı.

SERA GAZI AZALTMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Sunumların ve çalıştay yönergesinin tanıtılmasının ardından ikinci oturumda ilgili sektörlere göre gruplara ayrılan katılımcılar, Kocaeli ilinin sera gazını azaltmaya yönelik amaçları ve eylemleri belirledi. Binalar, Ulaşım, Enerji, Sanayi ve Atık/Atıksu gruplarında belirlenen amaçlar ve eylemler gruplar tarafından sunuldu.

EMİSYON AZALTIM ÖNERİLERİ

Toplantı süresince Su kaynakları yönetimi, Kamu altyapısı, Binalar, Enerji üretimi ve dağıtımı, Arazi kullanımı, ormancılık, biyo çeşitlilik ve tarım, Sanayi, Ulaştırma ve lojistik, Halk sağlığı, Turizm, ticaret ve sosyo-kültürel yapı konuları etrafında geniş kapsamlı yuvarlak masa toplantıları yapıldı. İlgili sektörlerde konularında uzman kişiler kendi sektörleriyle ilgili emisyon azaltım önerileri ve iklim değişikliğine uyum önerilerini tartıştılar.

GENİŞ PAYDAŞ KATILIMI İLE BELİRLENECEK

Söz konusu Çalıştay ile Kocaeli genelinde sera gazı emisyonlarını azaltım ve iklim değişikliğinin kaçınılmaz etkilerine daha dirençli bir kent yapısı oluşturmak için gereken uyum çalışmalarının, çözüm önerilerinin ve sorumlulukların konusunda uzman bilim insanları, resmi erk temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Büyükşehir Belediyemiz birim ve iştiraklerinden oluşan geniş bir paydaş katılımıyla belirlenmesi hedefleniyor.

SONUÇLAR 26 TEMMUZDA

Çalıştay sonucunda elde edilen çıktılar, Kocaeli İklim Değişikliği Eylem Planına entegre edilecek ve söz konusu çıktılar, 26 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek ikinci paydaş çalıştayında detaylandırılacak.